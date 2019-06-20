Raif Özel ile "çok özel"





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Halter Federasyonu (THF) Teknik Kurul Başkanı Raif Özel, Türk sporu için radikal kararların alınması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Erkek Halter Milli Takım Teknik Direktörü ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Ankara Koordinatörü Özel, AA muhabirine halterin geldiği durumu, antrenör ve sporcuların çalışma şartlarıyla branşın geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Geçmişte halterde yaşanan talihsiz doping olaylarının branş üzerinde olumsuz bir etki bıraktığını anlatan Özel, "O zaman bir motivasyon vardı. aynı motivasyonu yakalamak için sporcuları TOHM'da topluyoruz. Naim ve Halil'in olimpiyatlar için çalışma şartları neyse TOHM bünyesinde de aynı şartları oluşturmaya çalışıyoruz ancak bu konuda eksiklerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.





- "Naim ve Halil düzeyinde sporcularımız yok"





THF Teknik Kurul Başkanı Raif Özel, yeni Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu yetiştirmek için TOHM merkezlerini işlevsel hale getirmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Özel, şöyle devam etti:

"Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu çok ekstrem kişilerdi. Bırakın Türkiye'yi, dünyada böyle sporcuların gelmesi mümkün değil. Ben bir daha bir Naim Süleymanoğlu olacağını sanmıyorum. Naim ve Halil düzeyinde sporcularımız yok. Bu anlamda TOHM merkezlerini işlevsel hale getirmemiz lazım."





- Türkiye'de spor yönetimine eleştiri





Erkek Halter Milli Takım Teknik Direktörü Raif Özel, antrenörlüğün bir meslek olarak ortaya konması gerektiğini ifade etti.

Önceki dönemlerde antrenörlerin bu kadar kısa sürede değişmediğine dikkati çeken Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de spor yönetiminin seçimlerde bazı şeyleri etkilediğini görüyoruz. Kişiler milli takım antrenörü olarak seçilirken, seçimde ne kadar ağırlığı var, bunlar göz önünde tutuluyor. Antrenörün bu işe katkısı ne derecede olur konusu, biraz daha geri planda tutuluyor. Ekipler oluşturuluyor ama işe katkısı olmuyor. Sporun geleceğiyle ilgili birtakım eksikler ortaya çıkıyor. Bu işler daha otoriter bir yapıyla veya atama usulü olsa ki geçmişte böyleydi. Bir daha seçilebilir miyim korkusu eskiden yoktu. Bu nedenle daha radikal kararlar alınıyordu. Son beş yıla baktığımızda milli takım antrenörlerinin yaş gruplarında kısa sürede değiştiğini görüyoruz. Eskiden ben on sene boyunca aynı görevi yapmıştım. Başarısız olduğunda göreviniz değişirdi."





- Devlet memuru zihniyeti





Deneyimli teknik direktör Özel, Türkiye'de son dönemde antrenörler arasında devlet memuru zihniyetiyle çalışma döneminin başladığını savundu.

Çalışma şartları konusunda eksiklikler olduğunu belirten Özel, "Sporda son zamanda devlet memuru anlayışıyla çalışma sistemi gelişti. Sadece mesai anlayışıyla salona gidip gelen antrenörler var. Antrenör çalışma ilkelerinin değiştirilmesi lazım. Antrenörlüğün bir meslek olduğunun ortaya konması gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.





- Para ve ödüller





Teknik kurul başkanı Raif Özel, herkesin branşın eksi günlerine dönmesi konusunda hem fikir olduğunu dile getirerek, "Halterde eski günleri ne zaman yakalarız, ne zaman yakalamayız, onu bilemem. Benim ömrüm vefa eder mi onu da bilmiyorum." dedi.

Deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devletin spor politikası noktasında birtakım ilkesel kurallar belirlemesi lazım. Bazı şeyleri para vererek veya ödülleri arttırarak yapmamız mümkün olmuyor. Spor yaparken maddiyatı bayrağın, İstiklal Marşı'nın önüne de koymamak gerekiyor. Bu ilişkiyi çok iyi ayarlamak lazım. Spor bir yaşam tarzı. Devlet sporculuğu ve şeref aylığının biraz daha kapsayıcı olması gerekir. Bununla ilgili bir yönetmelik çıkarsa en azından burada 15-20 sene spor yapan kişilerin bir sosyal güvenceye kavuşturulması gerekir. Bununla ilgili eksiklikler var."