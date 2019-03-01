Rahva bölgesinin imar sorununda mutlu son

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesi arasında bulunan Rahva bölgesindeki imar sorunu ile ilgili durumda sona gelindi.

Tatvan Belediyesinin çalışma ve girişimleri neticesinde Rahva mevkiinin imara açılması hususunda, Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan imar planları uygun bulunarak onaylanması noktasında çalışma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığına sunmuş oldukları imar planlarının uygun bulunduğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, istenilen belgelerin tesliminin ardında askıya çıkacaklarını söyledi.

Bir sorunu daha çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Aksoy, "Rahva mevkiinin imara açılması hususunda, Kültür ve Turizm Bakanlığına sunmuş olduğumuz imar planları uygun bulunmuş ve tarafımıza bildirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca istenen belgeler iletildikten sonra bakanlık tarafından belediyemize gönderilecek olan Rahva’nın imar durumu tarafımızca askıya çıkarılacaktır. Tatvan’a ve bütün halkımıza hayırlı olsun" dedi.