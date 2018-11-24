AK Parti Rize Belediyesi başkan adayı Rahmi Metin kimdir?

Rize belediye başkan adayı belli oldu. Reşat Kasap’ın yürüttüğü Rize Belediyesi başkan adayının Rahmi Metin olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Rahmi Metin’in AK Parti Rize Belediye Başkan adayı olmasından sonra AK Parti Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin kimdir, ne iş yapıyor? Rahmi Metin kariyeri merak ediliyor. İşte Rize Belediyesi Başkan adayı Rahmi Metin biyografisi

Rahmi Metin kimdir?

26 Kasım 1969 tarihinde Rize doğan Rahmi Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. 2012–2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesi'nde Siyaset Felsefesi alanında Yüksek Lisans tezini yaptı. 2004 yılında mahalli seçimlerde Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve 2009 yılına kadar Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi olarak görev aldı. Rize'de belediye başkanlığı görevini Reşat Kasap yürütüyordu.