0553 313 94 23

Rahmi Koç’tan Başkan Günel’e ziyaret

Türkiye’nin en önemli iş adamlarından Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e nezaket ziyaretinde bulundu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:55
Rahmi Koç’tan Başkan Günel’e ziyaret

Türkiye’nin en önemli iş adamlarından Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e nezaket ziyaretinde bulundu.


Kuşadası Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette Mustafa Rahmi Koç’a Aydın eski Milletvekili Halit Dikmen eşlik etti.


İlk kez geldiği Kuşadası Belediyesi’nde gördüğü misafirperverlikten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Mustafa Rahmi Koç, Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti. Kuşadası’nı oldum olası çok beğendiğini ifade eden Koç, Belediye Başkanı Ömer Günel’e çalışmalarında başarılar diledi.



Mustafa Rahmi Koç’un nazik ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade den Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Sizleri belediyemizde ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Nazik ziyaretiniz bizler için çok değerli. Sizlere kentimiz için yaşama geçirmeyi planladığımız projelerimizden bahsetmek istiyorum. ÖncelikleGüvercinada içinde bulunan iç kalede bir “Denizcilik Müzesi” açmayı planlıyoruz. Bu konuda engin tecrübelerinizden yararlanmakisteriz. Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaşama geçirmeyi planladığımız kentin çehresini değiştirecek ciddi projelerimiz var. Sahil düzenlemesi bunlardan en önemlisi. Bu proje sayesinde kente yeni bir görünüm kazandıracağımızı düşünüyoruz. Bu projelerde en büyük engelimiz bütçe. Kuşadası Belediyesi’ni ne yazık ki büyük bir borçla devraldık. Ciddi tasarruf önlemleri alıyoruz. Kuşadası Belediyesi’ne ait kullanım dışı taşınmazların satışı ile projelerimizin bir kısmını hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Hayata geçireceğimiz projeler sayesinde Kuşadası’na bir dahaki ziyaretinizde çok daha güzel bir kent haline geldiğini göreceksiniz. Ben seçimler öncesinde yeni vaatlerde bulunmadım. Ama bu kente ve insanına 30 yıldır verilen ama yerine getirilmeyen sözleri gerçekleştirmeye aday oldum. Başkanlık mazbatasını aldığım günden bugüne tüm ekibim ile beraber yoğun bir mesai harcıyoruz. Tek hedefimiz var bu kenti kaybettiği marka değerine tekrar yükseltmek. Kuşadalılar ne yazık ki 30 yıllık kötü yönetim sonucu belediye başkanına ve siyasete güvenin kaybetmiş durumda. Biz icraatlarımız ile yeniden bu güven bağını kuracağız.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa ilk yarıda düştü
    1. Borsa ilk yarıda düştü
    2. Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen..
    3. Red Bull Uçuş Günü jürisinden tüyolar
    4. AB'den Yunanistan'ın internet..
    5. Kazakistan'dan ilk hac kafilesi..
    6. Başkan Türkmenoğlu’ndan Sağlık Bakanı..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    9. Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik..
    10. Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk..
    11. "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği..
    12. İnkumu’na güneş enerjili duşmatik
    13. Çobanlık yaparak üniversiteye..
    14. Yanlış yapılan üst geçit sökülmeye..
    15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    16. GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden..
    17. Boyabat Kaymakamı Aksoy Başkanlığında..
    18. Valinin desteğiyle sağlığına kavuştu
    19. Bangladeş'te zehirli gaz soluyan 6..
    20. Van’da 2 bin 130 paket kaçak sigara..
    21. Resmi açıklama geldi! Emre Mor..
    22. Yurt dışına çıkmaya çalışan 48..
    23. Senelere meydan okuyan şemsiye..
    24. Kurbanlık kesim fiyatları açıklandı
    25. 12 bin sözleşmeli sağlık personeli..
    26. Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi’nin 2..
    27. Denizde boğulan şahsın yeri, ‘drone’..
    28. CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler..
    29. Adana Defterdarı Şahin Özmertyurt oldu
    30. Sandıklı’da zincirleme kaza: 2 yaralı
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"