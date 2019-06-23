Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandı YSK kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’daki seçmenler sandığa gidiyor.

YSK kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’daki seçmenler sandığa gidiyor. Ünlü iş insanı Rahmi Koç, Kandilli İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Ünlü iş insanı Rahmi Koç, Kandilli İlkokulu’nda kurulan 2233 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu verdikten sonra vatandaşlarla kısa bir süre sohbet eden Koç, okuldan ayrıldı.

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