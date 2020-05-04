Rahmet Peygamberinin dilinden İslâm! Mü’min

-İbn Ömer’den, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur, beraber yürürsen sana faydası olur, beraber iş yaparsan yine sana faydası olur.” (Taberânî)

-Abdullah b. Amr b. el-Âs’dan, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Muhammed’in canı elinde olan Allah’a yemin olsun ki mümin altın parçasına benzer; sahibi ona körükle üflese bile değişmez ve azalmaz...” (İbn Hanbel)

-Abdullah b. Amr b. el-Âs’dan, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “... mümin bal arısına benzer; güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, (güzel yerlere) konar, (konduğu yeri de) kırmaz ve bozmaz.” (İbn Hanbel)