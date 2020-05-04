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Dini Bilgiler

Rahmet Peygamberinin dilinden İslâm! Mü’min

Allah-u Teâla da Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz’in (sav) ümmetine olan düşkünlüğünü şöyle anlatmıştır: “Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe-128)

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:14:00 -
Rahmet Peygamberinin dilinden İslâm! Mü’min

-İbn Ömer’den, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur, beraber yürürsen sana faydası olur, beraber iş yaparsan yine sana faydası olur.” (Taberânî)

-Abdullah b. Amr b. el-Âs’dan, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Muhammed’in canı elinde olan Allah’a yemin olsun ki mümin altın parçasına benzer; sahibi ona körükle üflese bile değişmez ve azalmaz...” (İbn Hanbel)

-Abdullah b. Amr b. el-Âs’dan, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:  “... mümin bal arısına benzer; güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, (güzel yerlere) konar, (konduğu yeri de) kırmaz ve bozmaz.” (İbn Hanbel)

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