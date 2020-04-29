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Dini Bilgiler

Rahmet peygamberinin dilinden İslam Allah’ın görünmeyen kulları: ‘Cinler’

İbn Abbâs’tan; Allah Resûlü (sav) şöyle derdi: “Allah’ım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin yardımınla mücadele gücü elde ettim. Allah’ım! Beni saptırmaman için senin yüceliğine sığınıyorum. Zira senden başka ilâh yoktur. Sen ölmeyecek olan dirisin, cinler ve insanlar ise ölümlüdürler.”¥ (Müslim)

2020-04-29 10:24:00 -
Rahmet peygamberinin dilinden İslam Allah’ın görünmeyen kulları: ‘Cinler’

Hz. Âişe anlatıyor;

Yâ Resûlallah! Kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı” dedim.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu:

“Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna yüz yalan katar!”                       ¥ (Müslim)

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