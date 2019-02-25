0553 313 94 23

"Rahmet Kapısı Müslümanlarındır"

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri:- "Rahmet Kapısı Müslümanlarındır. Yahudilerin bu kapıyla hiç bir alakaları yoktur"

25 Şubat 2019 Pazartesi 23:58
"Rahmet Kapısı Müslümanlarındır"

KUDÜS (AA) - Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın Müslümanlara ait olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Sabri, Rahmet Kapısı'nın kapatılmasıyla ilgili İsrail Mahkemesi'nin 2003'te vermiş olduğu kararın hükümsüz olduğunu, çünkü kentteki kutsal mekanların Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkisi altında olduğunu söyledi.

Sabri, "Rahmet Kapısı Müslümanlarındır. Yahudilerin bu kapıyla hiç bir alakaları yoktur." dedi.

Mescid-i Aksa'yla ilgili davalarla ilgilenen avukat Halid Zebarika ise Rahmet Kapısı'nın kapatılmasıyla ilgili kararın hukuk dışı olduğunun İsrail yargısınca kanıtlanmış olduğunu kaydetti.

İsrail Mahkemesi'nin, polisinin ya da istihbaratının Rahmet Kapısı'nı ya da Mescid-i Aksa'nın herhangi bir bölümünü kapatma yetkisi olmadığına işaret eden Zebarika, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb'in gözaltına alınmasının da keyfi ve hukuk dışı olduğunu dile getirdi.

İsrail güçleri, geçen hafta pazar günü 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

Şeyh Selheb, cuma günü İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nı açmış ve beraberindeki Filistinliler ile burada namaz kılmıştı. İsrail polisince dün gözaltına alınan Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat, Mescid-i Aksa'ya bir hafta süreyle giriş yasağı getirilerek öğle saatlerinde serbest bırakılmıştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 23:58
  1. İkrime Sabri
  2. Kudüs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Beşiktaş taraftarına bir mesajım var..."
    1. "Beşiktaş taraftarına bir mesajım..
    2. Brezilya, Venezuela'ya yönelik bir..
    3. Yol, 2 katlı evin üzerine çöktü!
    4. Beşar Esad İran’da Ruhani ve Hamaney..
    5. FETÖ’nün TSK yapılanması..
    6. Sarıyer'de yol çöktü
    7. NATO’nun “Dynamic Manta 2019”..
    8. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2019
    9. Abou Diaby futbolu bıraktı
    10. "Rahmet Kapısı Müslümanlarındır"
    11. Bakan Kasapoğlu'ndan derbi yorumu
    12. FETÖ'nün TSK yapılanmasında 166..
    13. ABD Orta Amerikalı göçmenleri..
    14. Junker’i konuşma yaparken eşi aradı
    15. Tarihte bugün (26 Şubat) ne oldu | 26..
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    17. Memleketine giden sahibinin dükkana..
    18. 3. Süreyya Operası Ulusal Beste..
    19. İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa etti
    20. Skrtel tribünden atılan tesbihi geri..
    21. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Rus..
    22. Fenerbahçe’den aynı tarife
    23. "İngiltere'nin Hizbullah kararı..
    24. Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim..
    25. Fenerbahçe derbide pes etmedi
    26. "Türkiye'yi örnek alıyoruz"
    27. GÜNCELLEME - İran Dışişleri Bakanı..
    28. Eylül Yağlıkara cinayetine dava
    29. Karar verildi! 166 muvazzaf asker..
    30. Üvey kızına işkence eden Suriyeli baba..
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    By Kemal'i ifşa ettiler! "Amerikan projesi"
    By Kemal'i ifşa ettiler! "Amerikan projesi"