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Terör Devleti İsrail mahkemesi 'Rahmet Kapısı' için karar aldı

İsrail mahkemesi, Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'nın geçici olarak kapatılması yönünde karar aldı.

17 Mart 2019 Pazar 17:25
Terör Devleti İsrail mahkemesi 'Rahmet Kapısı' için karar aldı

İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Mahkemesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'nı geçici olarak kapatma kararı aldı.

Mahkeme ayrıca, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden Rahmet Kapısı'na ilişkin davaya en geç 60 gün içerisinde cevap verilmesini istedi.

İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Mahkemesi, 5 Mart'ta Kudüs İslami Vakıflar Konseyine Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nı kapatması için bir hafta mühlet vermişti.

''İsrail'i tanımıyoruz''

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nın yeniden kapatılması için kendilerine bir hafta mühlet veren İsrail Sulh Mahkemesine cevaben "Konsey olarak İsrail mahkemelerini ve kararlarını tanımıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dış tarafı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu. Ancak İsrail polisi,Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat'ta zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından Filistinliler 16 yıl aradan sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:25
  1. Kudüs İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb
  2. İsrail polisi
  3. Rahmet Kapısı
  4. Mescid-i Aksa

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  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe33 dk önce
    İşte yahudiler her gün adım adım kıyamete koşuyorlar
  • SeymenSeymen46 dk önce
    Ya KAHHAR(c.c.)

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