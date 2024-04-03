Rahman'ın has kulları ve özellikleri

Bu mükemmel insan olma ölçüsü de “Rahman’ın Kulları” olarak ifade edilen Müminlerle ilgili özelliklerde ortaya konulmuştur.

Kur’an-ı Kerîm’in Müminleri övmek için kullandığı güzel vasıflardan biri de “Rahman’ın has kulları” ifadesidir. Aşağıda vereceğimiz ayetlerde “Rahman’ın has kulları şunlardır” diye başlayarak, bu manevî dereceye yükselecek kişilerin vasıflar sayılmaktadır:

Selametle der geçerler

Rahman’ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin “Selametle!” der geçerler;

Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler.

Ve şöyle derler: Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır.

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Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir!

O kullar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.

Yine onlar ki, Allah ile beraber (tuttukları) başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan, günahının cezasını bulur. (Furkan 25/63-68)

Boş sözden uzak dururlar

Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. (Müminun 23/3)

Onlar, boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz, derler. (Kasas 28/55)

Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için), vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. (Secde 32/16)

Geceleri pek az uyurlardı. (Zariyat 51/17)

Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru!

(Al-i İmran 3/191)

Namaz için…

Ayetlerde Rahman’ın has kullarının özellikleri sayılırken, zayıf, gevşek ve cimrilik yapan müminler uyarılıyor. Aynı zamanda nelerin haram kılındığı da hatırlatılıyor:

Ey Ademoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yiyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez. (Araf 7/31)

Allah’ın, kereminden kendilerine verdiklerini (infakta) cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır; tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

(Al-i İmran 3/180)

De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin -sizin de onların da rızkını biz veririz-; kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah’ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar Allah’ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

(Enam 6/151)

Yalan yere şahitlik etmezler

Bu ayetlerde ise Rahman’ın has kulları anlatılırken bir de Müminin tarifi yapılıyor.

O kullar, yalan yere şahitlik etmezler, boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler.

Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar;

Ve o kullar: Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl! derler.

İşte onlara, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. (Furkan 25/72-75)

Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. (Enfal 8/2)

Secdeye kapanırlar

Bu ayetlerde de Allah’ın önceki peygamberlerin soyundan, doğruya ulaştırdığı ve seçkin kıldığı insanların ağlayarak secdeye kapandığı örnek gösteriliyor.

İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem’in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve Yakub’un soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara, çok merhametli olan Allah’ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. (Meryem 19/58)