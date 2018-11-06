Rahip Santoro'nun katili Bodrum'da vuruldu!
İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro’nun katili Oğuzhan Akdin, Bodrum'da düzenlenen silahlı saldırıda vuruldu.06 Kasım 2018 Salı 13:29
Trabzon’daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro’yu 5 Şubat 2006’da düzenlediği silahlı saldırıyla öldüren Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum’da önceki gece uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
18 yıl 10 ay hapis cezası alan Akdin, 2016’da tahliye edilmişti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
(Hürriyet)
YORUM YAZ