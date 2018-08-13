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Rahip Brunson'un evinin çevresinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı

İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li Rahip Andrew Brunson'un evinin bulunduğu sokakta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:44
Rahip Brunson'un evinin çevresinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı

Ev hapsinde gözetim altında tutulan Rahip Brunson'ın İzmir Konak'ta bulunan Işılay Saygın Sokak'ta bulunan evinin çevresinde 'Ejder' adı verilen zırhlı araçlar devriye geziyor. Sokakta, özel harekat ekipleri, yunus polisleri ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri 24 saat görev yapıyor. Semt sakinleri ise önlemlerden şikayetçi değil.

Daha önce bir çok hırsızlığın yaşandığı mahallede, polisin 24 saat görev yapmasıyla birlikte hırsızlıkların son bulduğunu belirten mahalle sakinleri, 'Burası Türkiye'nin en güvenli sokağı oldu' ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:44
  1. İzmir
  2. Rahip Brunson
  3. Rahip Brunson'ın evi
  4. güvenlik önlemleri

YORUM YAZ

  • AYŞE ÜLKER SÖNMEZAYŞE ÜLKER SÖNMEZ1 sa önce
    NE KORUYORSUNUZ BUNLARIKENDİ MEMLEKETLERİNDE BÖYLE KORUMAZLAR BU PİSLİLERİ
  • MülayimMülayim1 sa önce
    Başlıklarda ve haber içeriklerinde şu adi herifi tarif ederken rahip diye adlandırmayınız. "Ajan Brunson" diye haber geçiniz.
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