Papaz Brunson'a karşılık Fetullah Gülen mi iade edecek? Son dakika Rahip Brunson Fetullah Gülen gelişmesi

ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bizzat istediği ABD'li rahip Brunson için bir son dakika haberi geldi. Rahip Brunson ev hapsine alındı. Erdoğan, ABD'nin Papaz Brunson'u istendiğini belirtmiş, "Sizde de bir papaz (Fethullah Gülen) var, bizde de. 'Ver papazı, al diğer papazı' dedim. açıklamasında bulunmuştu. Brunson'un ev hapsine alınması akıllara Rahip Brunson, Fetullah Gülen'le mi takas edilecek sorusunu akıllara getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahip Andrew Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Son dakika kararına göre ABD'li rahip Brunson, tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alındı. "FETÖ ile PKK adına suç işlemek ve casusluk" ile suçlanan Brunson, geçen hafta hakim karşısına çıkmış ve tutukluluk halinini devamına karar verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kendilerinden bir kez daha İzmir'de tutuklu papazın istendiğini belirtmiş, "Sizde de bir papaz (Fethullah Gülen) var, bizde de. 'Ver papazı, al diğer papazı' dedim. Hemen, 'karıştırma orayı' diyorlar. Yok öyle şey" demişti.

ABD HEYETİ TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

ABD'li heyet, teröristbaşı Fetullah Gülen ve diğer FETÖ'cülerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye gelmişti. Tillerson’ın Dışişleri Bakanlığı döneminde üzerinde mutabık kalınan ve ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da ‘olur’ verdiği Türkiye ile ABD arasındaki Adli ve Hukuki Konulara İlişkin Çalışma Grubu’nun ilk toplantısında ana gündem maddeleri arasında ABD’de ikamet eden teröristbaşı Fetullah Gülen ve diğer hain isimlerin iadesi olmuştu. ABD heyet, FETO kozuna karşılık Trump’ın bizzat serbest kalmasını istediği İzmir’de tutuklu bulunan Rahip Brunson’un serbest kalmasını istediği öğrenilmişti.