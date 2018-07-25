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ABD'li Rahip Brunson bırakıldı mı? Papaz Brunson kimdir?

ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bizzat istediği ABD'li rahip Brunson için bir son dakika haberi geldi. Rahip Brunson ev hapsine alındı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:47
ABD'li Rahip Brunson bırakıldı mı? Papaz Brunson kimdir?

ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bizzat istediği ABD'li rahip Brunson için bir son dakika haberi geldi. Rahip Brunson ev hapsine alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahip Andrew Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Son dakika kararına göre ABD'li rahip Brunson, tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alındı. "FETÖ ile PKK adına suç işlemek ve casusluk" ile suçlanan Brunson, geçen hafta hakim karşısına çıkmış ve tutukluluk halinini devamına karar verilmişti.

Papaz Brunson'a karşılık Fetullah Gülen mi iade edecek? Son dakika Rahip Brunson Fetullah Gülen gelişmesi

"VER PAPAZI AL PAPAZI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kendilerinden bir kez daha İzmir'de tutuklu papazın istendiğini belirtmiş, "Sizde de bir papaz (Fethullah Gülen) var, bizde de. 'Ver papazı, al diğer papazı' dedim. Hemen, 'karıştırma orayı' diyorlar. Yok öyle şey" demişti.

RAHİP BRUNSON'A ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK

ABD'li rahip Andrew Brunson 9 Aralık 2016'de tutuklanmıştı. Rahip Brunson hakkında örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme bugün Brunson'a ev hapsi kararı verdi. Brunson'a elektronik kelepçe takılacağı öğrenildi. Peki ABD’li Rahip Andrew Brunson kimdir? Andrew Brunson 198 yılında doğmuştur. Trinity Evangelical Divinity School, Erskine Theological Seminary, Aberdeen Üniversitesi'nden mezun olan Brunson'un Jacqueline Furnari adında bir çocuğu vardır.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:47
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