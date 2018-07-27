Rahip Andrew Brunson ABD için neden önemli?

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu bulunan ancak geçtiğimiz gün sağlık sorunları dikkate alınarak cezaevinden çıkartılıp ev hapsine alınan ABD’li casus Andrew Brunson, ABD ile Türkiye arasında krize neden oldu. Brunson üzerinden Türkiye’yi küstahça tehdit eden ABD için Papaz Brunson neden önemli? Rahih Andrew Brunson kimdir? Neden tutuklanmıştı? Papaz Brunson’un FETÖ ile bağlantısı ne?

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

FETÖ İMAMİ İLE 293 KEZ MESAJLAŞMIŞ

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

FETÖ İLE KANKİ ÇIKTI

Fethullah Gülen'i iadede ayak direyen ABD'nin 'en üst' düzeyde istediği papaz Andrew Brunson, geçen yıldan bu yana cezaevindeydi. Protestan cemaatine ait İzmir Diriliş Kilisesi’nin başında olan papaz Andrew Brunson ve eşi Norine Brunson 7 Ekim 2016 tarihinde gözaltına alındı. Norine Brunson, 20 Ekim tarihinde sınırdışı kararıyla tahliye edildi. Papazın ise FETÖ bağlantıları ortaya çıktı.

DİRİLİŞ KİLİSESİ'NİN KİRLİ PLANI

ABD Başkanı Trump'ın ısrarla istediği FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan İzmir Diriliş Kilisesi Rahibi Andrew Craig Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadaki suçlamaları ortaya çıkmıştı. Soruşturmanın detaylarında Brunson'ın kilisesinde ve evlerde yapılan özel toplantılarda kürt kökenli vatandaşlara yönelik özel ayinler düzenlediği ortaya çıkmıştı. Diriliş Kilisesi'nin Güney Doğu'da kürt kökenli vatandaşlara yönelik ayrı bir topluluğu olduğu ve bu topluluğu Brunson'ın yönettiği kaydedilmişti. Diriliş Kilise’sinin amacı Türkiye’yi bölmek. Diriliş Kilisesi'nin inancına göre, kayıp 13. bir kutsal kabile olduğu ve bu kabilenin Kürtler olduğu, bu nedenle ayrı bir Kürdistan kurulması ve kürtlerin layık olduğu Hristiyanlık diniyle buluşmaların temin edilmesi gerektiğine inanıldığı öğrenilmişti.

"VER PAPAZI AL PAPAZI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde ABD Başkanı Trump’ın kendisinden Papaz Brunson'u istendiğini belirtmiş, "Sizde de bir papaz (Fethullah Gülen) var, bizde de. 'Ver papazı, al diğer papazı' dedim. açıklamasında bulunmuştu.

ABD BRUNSON'UN EV HAPSİNE ALINMASINI SİNDİREMEDİ

İzmir Diriliş Kilisesi Rahibi Brunson, tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkartılarak elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson'un serbest bırakılmasını isteyen ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Mike Pence, Türkiye'ye yaptırımla tehdit etti. Türkiye sert karışılık verdi. ABD ile Türkiye arasında giderek tırmanan bir krize neden olan Rahip Brunson yeniden güdeme geldi.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE KÜSTAH TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump'ın rahip Brunson paylaşımının henem ardından Senato Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan bir tasarıyı kabul etti.

TÜRKİYE’DEN ANINDA CEVAP

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD'li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır." Dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ABD'nin 'Brunson' açıklamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz" dedi.