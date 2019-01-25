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Rahim bölgesinden bebek büyüklüğünde kist çıkarıldı

HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde, laparoskopik cerrahi yöntemiyle, bir hastanın rahim bölgesinden yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde kist alındı- Doç. Dr. Muhammet Erdal Sak: "Türkiye'de her 3 kadından birinde bu tür vakalar görülüyor. Gerçekleştirdiğimiz operasyonla hastamızın rahim bölgesinden yaklaşık 20 santimetrelik, bir bebek büyüklüğünde kitle çıkardık. Ameliyatın kapalı yöntemle yapılması çok önemli, hasta kısa sürede toparlanıyor"

25 Ocak 2019 Cuma 10:27
Rahim bölgesinden bebek büyüklüğünde kist çıkarıldı

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, laparoskopik cerrahi yöntemiyle bir hastanın rahim bölgesinden yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde kist çıkarıldı.

Siverek ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi N.B. (53) şiddetli kanama ve ağrı şikayetiyle HRÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde hastanın rahim bölgesinde kist olduğu ve acil ameliyat edilmesi gerektiği belirlendi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Erdal Sak başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastanın rahim bölgesinden laparoskopik cerrahi yöntemiyle yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde kitle alındı.

Doç. Dr. Sak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki saat süren ameliyatın, Türkiye'de sayılı merkezde yapıldığını söyledi.

Hastanın kendilerine şiddetli ağrı ve kanama şikayetiyle geldiğini belirten Sak, "Türkiye'de her 3 kadından birinde bu tür vakalar görülüyor. Gerçekleştirdiğimiz operasyonla hastamızın rahim bölgesinden yaklaşık 20 santimetrelik, bir bebek büyüklüğünde kitle çıkardık. Ameliyatın kapalı yöntemle yapılması çok önemli, hasta kısa sürede toparlanıyor. Daha az kanaması oluyor. Açık cerrahide 7-10 günde toparlanırken kapalı yöntemle hasta 2 günde taburcu oluyor." diye konuştu.

Sak, bu tür büyük kistlerin kapalı yöntem cerrahi ile alınmasının zor olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu tür vakalara bölgede ve Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde kapalı yöntemle müdahale ediliyor. Vatandaşlarımız bu tür vakalar için bize başvurabilir. Hastanemiz birçok imkana sahip. Özel merkezlere gidip büyük paralar ödeyip sıkıntıya düşmesinler. Geçen yıl da hastanemizde kurulan tüp bebek servisiyle vatandaşların dışarıya gitmesinin önüne geçtik. Bunun yanında dışarıda sonuç alamayıp bizlere başvuran birçok insan, tüp bebek sayesinde bebeğini kucağına aldı. Tüp bebek servisimiz her türlü vakaya cevap verebilecek seviyede. Kesinlikle şunu da ifade edebilirim; dünya ortalamasıyla eş değer imkanlara sahibiz."

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:27
  1. Harran Üniversitesi
  2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Erdal Sak
  3. kist
  4. laparoskopik

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