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Uçakta rahatsızlanan yolcuya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müdahale etti

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Ağrı seyahati sırasında uçakta rahatsızlanan Mehmet Emin Çedrez isimli yolcuya, bizzat müdahale etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:40
Uçakta rahatsızlanan yolcuya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müdahale etti

Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı müdahale etti

Bir dizi ziyaret için Ağrı’ya giden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, uçakta rahatsızlanan bir yolcuya müdahalede bulundu.

Yoğun baş ağrısı ve göz kararması şikayetiyle uçuş görevlilerinden yardım isteyen Mehmet Emin Çedrez isimli yolcu için uçak içinde anons yapıldı. Yolcular arasında doktor olup olmadığı soruldu.

Anons üzerine Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yolcunun yanına geçti. Çedrez’i muayene eden, nabzını kontrol eden ve sorular soran Koca, yolcunun durumu düzelene kadar yanından ayrılmadı. Baş ağrısı ve uçaktaki basınç nedeniyle fenalaştığı anlaşılan yolcunun durumu iyiye gitti.

Öte yandan uçak, sis nedeniyle Ağrı Havaalanına inemeyerek pisti pas geçti. Uçak bir buçuk saat daha havada kaldıktan sonra Erzurum Havaalanına iniş yapmak zorunda kaldı. Mehmet Emin Çedrez, uçak indiğinde ambulans talebinde bulunmadı.

Bakan Koca ve hasta yolcu arasında geçen konuşmalar

F. Koca: Geçmiş olsun. Başın mı ağrıyor?

Yolcu: Çok ağrıyor

F. Koca: Neresi tam? Bakayım. Miden bulanıyor mu? Nabız iyi..

Yolcu: Yok. Sadece çok başım ağrıyor.

F. Koca: Basınçtan.. Migrenin ya da sinüzitin var mı?

Yolcu: Var

F. Koca: Tam nerede ağrın? Sadece ön tarafı mı?

F. Koca: Geçmiş olsun

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:40
  1. Erzurum
  2. Ağrı
  3. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
  4. uçakta rahatsızlanan yolcu
  5. Bakan Koca hastaya müdahale etti

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  • AbdullahAbdullah52 dk önce
    Tesadüf eseri olayı çekecek gazeteci de oradaydı. İlginç.

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