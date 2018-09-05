Ragıp Zarakolu kimdir? Ragıp Zarakolu gözaltına mı alındı?

Terör örgütü PKK’nın kara propagandasını yapan Evrensel yazarı, yayıncı Ragıp Zarakolu hakkında, 2011 yılında Barış ve Demokrasi Partisinin Siyaset Akademisinde yaptığı konuşma nedeniyle Ragıp Zarakolu hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı.

Terör örgütünün paçavrası Evrensel yazarı, yayıncı Ragıp Zarakolu hakkında 2011’de yaptığı konuşma nedeniyle açılan dava kapsamında kırmızı bülten kararı alındı. Evrensel yazarı, yayıncı Ragıp Zarakolu hakkında, 2011 yılında Barış ve Demokrasi Partisinin Siyaset Akademisinde yaptığı konuşma nedeniyle, ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamasıyla açılan davada mahkeme, kırmızı bülten kararı aldı. Zarakolu, aynı davada 2011 yılının ekim ayında tutuklanmış, 2012 yılının nisan ayında da serbest bırakılmıştı.

RAGIP ZARAKOLU KİMDİR?

1948 yılında İstanbul Büyükada’da doğdu. Yazmaya 1968 yılında Ant ve Yeni Ufuklar dergilerinde başladı. 1972 yılında Ant dergisinde yer alan Vietnam’la ilgili bir yazısı yüzünden hapse girdi. 1974 yılında ilan edilen genel afla özgürlüğüne kavuştu. 1977 yılında eşi Ayşe Nur Zarakolu ile Belge Yayınevi’ni kurarak yayıncılığa başladı. 1979 yılında kurulan Demokrat gazetesinin kurucusu ve yöneticilerinin biri oldu. 1982’de tutuklandı. 1986’da İHD’nin kurucuları arasında yer aldı. Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) Yayımlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı seçildi. 2005’te de Norveç Yazarlar Birliği’nin Norveç Kültür Bakanlığı’yla birlikte verdiği “İfade Özgürlüğü Ödülü”ne layık görüldü. Ragıp Zarakolu, uzun yıllar terör örgütü PKK'nın yayın organı Özgür Gündem gazetesinin yazarlığını ve danışma kurulu üyeliğini yaptı.