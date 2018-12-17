THY- Euroleague
0553 313 94 23

Raftingciler AA fotoğraflarını oyladı

Düzce'deki rafting rehberleri, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategorideki fotoğraflar için oy kullandı

17 Aralık 2018 Pazartesi 13:03
Raftingciler AA fotoğraflarını oyladı

DÜZCE (AA) - Türkiye'nin en önemli rafting alanlarından Düzce'de, rafting rehberleri Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Melen Çayı Cumayeri Dokuzdeğirmen mevkisindeki tesislerde botları üzerinde AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan toplam 49 fotoğrafını inceleyen rehberler, AA muhabirinden bilgi aldı.

Oylamaya katılan Yasin Aydın, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade ederek, "Bugünkü rafting turumuzun ardından, fotoğraflara oy verdik. Hepsi çok güzel, fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

Aydın , "haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin", "yaşam" kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası", "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Ozan Uğur Şahin de fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandıklarını belirterek, tercihini "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", "yaşam" kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası", "spor" kategorisinde de Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2018" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Rafting rehberi Nihat Taşkan ise seçim yaparken çok zorlandığını, eserlerin hepsinin güzel olduğunu kaydetti.

Taşkan, "haber" kategorisinde Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları", "yaşam" kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası", "spor" kategorisinde de Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" başlıklı fotoğraflarını oyladı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 13:03
  1. AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Düzce
  3. rafting

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    2. Dicle Barajı'nda kopan kapak yarın..
    3. Çakal Carlos yazdı! 'George Bush’un..
    4. Antalya ve Muğla'da sağanak devam edecek
    5. İmamoğlu hülyalara daldı: "Erdoğan da..
    6. Meteorolojiden yağış uyarısı
    7. Şiddetli baş ağrısı anevrizma olabilir
    8. Yaktıkları ateş düzensiz göçmenleri..
    9. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    10. Avrupa Birliği'nde enflasyon kasımda..
    11. Peygamber Efendimiz yeme içmeyle..
    12. Ekonomistler, iş gücü istatistiklerini..
    13. İklimlendirme sektörünün ihracat..
    14. Piyasalarda gün ortası
    15. İmam hatip öğrencileri, AA'nın yılın..
    16. Kayakta sezon başladı
    17. Akıncı Üssü davası
    18. Çin'deki robot yarışmasında hafızlara..
    19. Fatih Terim'den locada transfer hamlesi!
    20. Kalpar da kötü gidişata "Dur" diyemedi
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı