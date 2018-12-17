Raftingciler AA fotoğraflarını oyladı

DÜZCE (AA) - Türkiye'nin en önemli rafting alanlarından Düzce'de, rafting rehberleri Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Melen Çayı Cumayeri Dokuzdeğirmen mevkisindeki tesislerde botları üzerinde AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan toplam 49 fotoğrafını inceleyen rehberler, AA muhabirinden bilgi aldı.

Oylamaya katılan Yasin Aydın, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade ederek, "Bugünkü rafting turumuzun ardından, fotoğraflara oy verdik. Hepsi çok güzel, fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

Aydın , "haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin", "yaşam" kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası", "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Ozan Uğur Şahin de fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandıklarını belirterek, tercihini "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", "yaşam" kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası", "spor" kategorisinde de Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2018" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Rafting rehberi Nihat Taşkan ise seçim yaparken çok zorlandığını, eserlerin hepsinin güzel olduğunu kaydetti.

Taşkan, "haber" kategorisinde Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları", "yaşam" kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası", "spor" kategorisinde de Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" başlıklı fotoğraflarını oyladı.



