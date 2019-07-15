0553 313 94 23

Raftingciler 15 Temmuz şehitleri için kürek çekti

Van’ın Çatak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında raftingciler şehitlerin anısına kürek çekti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:16
Raftingciler 15 Temmuz şehitleri için kürek çekti

Van’ın Çatak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında raftingciler şehitlerin anısına kürek çekti.


15 Temmuz etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Çatak’ta da çeşitli programlarla devam ediyor. Çatak Belediyespor bünyesinde bulunan sporcular, Çatak Çayı’nda rafting yaptı. Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, rafting yapılacak alana gelerek sporculara “15 Temmuz Şehitleri için kürek çekmeye hazır mısınız?” demesi üzerine sporcular “Hazırız” diye karşılık verdi. Başkan Şeylan’ın düdük çalarak start vermesinin ardından rafting botlarında ve kanolarda bulunan sporcular, bayrakları sallayarak ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları ile kürek çekmeye başladı. Başkan Şeylan ve beraberindekiler, ilçe merkezinde sporculara el sallayarak destek oldular.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, 15 Temmuz’un 251 demokrasi şehidi verdiğimiz örnek bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, “15 Temmuz gecesi, eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü’nün hain darbe girişimiyle Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenmesiyle cumhuriyet ve demokrasi tarihimizde unutulmayacak günler arasında yerini almıştır. O gece tarih yazan tüm vatandaşlarımızı, gazilerimizi minnetle, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve duayla anarken, belediye olarak böyle bir etkinlik yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.


Düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, AK Parti İlçe Koordinatörü İskender Şeylan, Belediye Encümeni Cemil Karataş ve sporcular katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:16
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa Bisiklet Turu
    1. Fransa Bisiklet Turu
    2. Park halindeki otomobile kamyonet..
    3. 15 Temmuz şehidinin adı okula verildi
    4. Hamas'tan Lübnan'ın "yasa dışı iş..
    5. Limon yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
    6. "15 Temmuz Milli Birlik Destanı"..
    7. İmamdan 15 Temmuz sergisi
    8. Memur-Sen Antalya’dan 15 Temmuz..
    9. Aile faciası! Cesetleri bu şekilde..
    10. 15 Temmuz şehitleri anma programı için..
    11. ABD'ye Meksika sınırından giren..
    12. Tarihi binayı iş makinesi ile..
    13. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni..
    14. Zimbabve'de 15 Temmuz Demokrasi ve..
    15. Baca yangını korkuttu
    16. İtfaiyeciler yavru köpek için seferber..
    17. Kerkük'te milyonlarca bal arısı telef..
    18. Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    19. THY'den AnadoluJet uçağına 15 Temmuz..
    20. Kılıçdaroğlu'ndan "15 Temmuz" paylaşımı
    21. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası..
    22. Ugandalı şarkıcı Bobi Wine başkanlığa..
    23. 15 Temmuz’da her yıl lokma dökülmesini..
    24. Raftingciler 15 Temmuz şehitleri için..
    25. Vali Şehmus Günaydın: “Üzerimizde..
    26. Türkeli’de "Şair Yazar Gençlik..
    27. Bülent Arınç'tan 15 Temmuz açıklaması!
    28. Kosova’da 15 Temmuz anma programı
    29. Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    30. 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”