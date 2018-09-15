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Rafsancani'nin kızından İran'a sert sözler! İslam'a zarar verdiler

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, mevcut İran yönetimine sert sözler söyledi. Haşimi, İran'ın 40 yıldır İslam adına büyük hatalar yaptığını söyledi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 22:40
Rafsancani'nin kızından İran'a sert sözler! İslam'a zarar verdiler

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, İran devletinin 40 yıldır İslam adına hata yaptığını söyledi.

Haşimi, "İran devleti, 40 yıldır İslam adına çok hata yaptı ve İslam’a zarar verdi. Ben din adamı statüsüne karşıyım. Eğer kendilerine sataşılmasın diyorlarsa yönetimden çekilmelidirler" dedi.

Haşimi, insan hakları ve demokrasinin önemine vurgu yaparak, İran'da "yönetim tarzının yanlış" olduğuna işaret etti.

Çeşitli sebeplerle ülkeden beyin göçü yaşandığına dikkati çeken Haşimi, "Liyakate önem verilmiyor. Ülkede bir ekonomik kriz var. Bunun sebebi sadece yanlış yönetim değil aynı zamanda uzmanlık ve liyakate önem verilmemesidir" dedi.

İnternet üzerinden yayın yapan "Aparat" adlı kanala konuşan Haşimi, İran'ın "dini esaslara göre yönetilen bir devlet" olduğunu öne sürerek, "Buna rağmen alkol tüketimi ve satışı birçok ülkeye göre daha fazladır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 22:40
  1. İran
  2. Rafsancani
  3. Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani
  4. Faize Haşimi

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  • misafirmisafir1 sa önce
    ran da dahil tüm islam görünümlü ülkeler,islamı kendi nefsi isteklerine göre uyguladıklarından hataları azalmıyor,çoğalıyor.İslamda kadının kendini (hayatının tehlike durumu hariç)hissettirmemesi esas iken(Hazretl Aişe Anamızın bineğinden inişini hiç kimse görmemişti)bukadın tam tersini yaparak önce kendisi de hatalı.
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