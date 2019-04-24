"Rafadan Tayfa" Köln'de yoğun ilgi gördü Avrupa turnesine çıkan Rafadan Tayfa ekibi, Köln'de bir günde dört kez sahne aldı

KÖLN (AA) - TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterlerinin tiyatro gösterisi, Almanya'nın Köln kentinde yoğun ilgi gördü. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının organize ettiği gösteri, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ücretsiz tiyatro gösterisi, iki seans şeklinde planlanmasına rağmen yoğun ilgi nedeniyle 4 seans sunuldu. Çocuklar, Rafadan Tayfa'nın sevilen kahramanları Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale'yi izleyebilmek için aileleriyle birlikte yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Gösteriye gelen çocuklara Rafadan Tayfa kahramanlarının fotoğraflarının basılı olduğu bez çantalar içinde çeşitli hediyeler verildi. - Avrupa turnesi sürecek Rafadan Tayfa kahramanları Avrupa turnesi kapsamında yarın Almanya'nın Duisburg, 26 Nisan'da Hamburg, 27 Nisan'da Hannover, 28 Nisan'da Berlin ve 30 Nisan'da Münih kentlerinde sahne alacak. Çizgi film kahramanları ayrıca 1 Mayıs'ta Avusturya'nın Dornbirn kentinde, 3 Mayıs'ta da Viyana'da çocuklarla buluşacak.

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