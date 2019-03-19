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Radyodüet Çanakkale türküsü ile yayın hayatına başladı

Düzce Üniversitesi bünyesinde kurulan RADYODÜET’in ilk açılış anonsunu Rektör Prof.

19 Mart 2019 Salı 12:42
Radyodüet Çanakkale türküsü ile yayın hayatına başladı

Düzce Üniversitesi bünyesinde kurulan RADYODÜET’in ilk açılış anonsunu Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; Çanakkale Türküsü ile gerçekleştirdi.


Mühendislik Fakültesi Dekanlık binasında kurulan RADYODÜET’in açılışına Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur, Üniversite Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, RADYODÜET Proje Yapımcısı ve Uygulayıcısı, Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Tosun, öğretim elemanları ve idari çalışanlar katıldı.


RADYODÜET’in açılışı hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kurulan radyo ile Düzce Üniversitesi’nin sesini daha geniş kitlelere iletebileceğini söyleyerek, birlikte bir işi daha başarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade etti. RADYODÜET’in açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, radyo stüdyosunu gezerek, radyonun ilk açılış anonsunu, gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Çanakkale şehitlerini anarak başladığı anonsu sonrasında, Çanakkale Türküsü’nü dinleyicilerle buluşturdu.


Radyonun kuruluşu ve yayın akışı hakkında bilgiler veren RADYODÜET’in Proje Yapımcısı ve Uygulayıcısı Doç. Dr. Salih Tosun, radyonun deneme yayınlarının başladığını, isteyen herkesin Düzce Üniversitesi ana sayfasında yer alan RADYODÜET panelinden dinleyebileceklerini ifade etti. Test yayınlarının 1,5- 2 ay daha devam edeceğini, 2 ay sonra da karasal ve internet yayının, süresiz olarak başlayacağını söyleyen Doç. Dr. Salih Tosun, Karasal yayın frekansı için TRT ve RTÜK üzerinden yazışmaların devam ettiğini ifade etti.


Program yapma kabiliyeti olan Düzce Üniversitesi personeli ve öğrencilerinin program yapabileceğini açıklayan öğretim üyesi, RADYODÜET’in aynı zamanda Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri için atölye niteliğinde olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:42
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