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Radyo ve Televizyon Yayınlarında Güzel Türkçe Kullanımı Çalıştayı

RTÜK ve TDK iş birliğiyle gerçekleştirilen "Radyo ve Televizyon Yayınlarında Güzel Türkçe Kullanımı Çalıştayı" sona erdi- RTÜK Başkan Vekili Esat Çıplak:- "Radyo ve televizyon yayınlarında Türkçe'nin güzel kullanılmasını teşvik eden önemli bir çalışmaya imza attığımızı düşünüyorum. Burada hayata geçirmeye çalıştığımız uygulamaların takipçisi olacağız"- Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin:- "Basın ve yayın kuruluşları yurt dışında kullanılan yabancı kelimeleri dilimize aynen alıp geçirme konusunda hassas davranmalıdır. Tabiri caizse bir gümrük uygulamalıdır"

08 Şubat 2019 Cuma 19:25
Radyo ve Televizyon Yayınlarında Güzel Türkçe Kullanımı Çalıştayı

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Türk Dil Kurumu (TDK) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Radyo ve Televizyon Yayınlarında Güzel Türkçe Kullanımı Çalıştayı" sona erdi.

RTÜK tarafından yürütülen "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması" Projesi'nin önemli bir aşaması olan "Radyo ve Televizyon Yayınlarında Güzel Türkçe Kullanımı Çalıştayı", 4-7 Şubat'ta, RTÜK ve TDK'de düzenlenen toplantılarla yapıldı.

RTÜK Başkan Vekili Esat Çıplak ve TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in de katılımıyla her gün farklı bir temanın ele alındığı çalıştayda, medyaya hizmet sağlayıcı kuruluşların temsilcileri, TDK ve RTÜK uzmanları, akademisyenler, haber ve program sunucuları, diksiyon eğiticileri, kamu kurumları ile ulusal, bölgesel, yerel yayın kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, radyo ve televizyonlarda Türkçe'nin doğru kullanılmasını sağlamak için görüş ve önerilerini sundu.

- "Uygulamaların takipçisi olacağız"

RTÜK Başkan Vekili Çıplak, çalıştayın son gününde yaptığı konuşmada, "Radyo ve televizyon yayınlarında Türkçe'nin güzel kullanılmasını teşvik eden önemli bir çalışmaya imza attığımızı düşünüyorum. Burada hayata geçirmeye çalıştığımız uygulamaların takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Çıplak, bu organizasyonda esas yükü alan TDK'ye ve Başkan Gülsevin'e de teşekkürlerini iletti.

TDK Başkanı Gülsevin ise ortaya konulan çalışmaların yoğun emek harcanmış güzel işler olduğunu belirtti.

Proje kapsamında hayata geçirilmesi planlanan işlerin, yapılması gereken ve kolayca gerçekleştirilebilecek işler olduğunun altını çizen Gülsevin, Türkçe'nin doğru kullanımı konusunda medyanın üzerine düşen görevlere değindi. Gülsevin, şunları kaydetti:

"Artık neredeyse televizyon karşısında yaşadığımız için basın ve yayın kuruluşlarına Türkçe'yi doğru kullanma konusunda büyük yük düştüğüne inanıyorum. Özellikle basın ve yayın kuruluşları, yurtdışında kullanılan yabancı kelimeleri dilimize aynen alıp geçirme konusunda hassas davranmalıdır. Tabiri caizse bir gümrük uygulamalıdır."

- 4 günde 4 komisyon toplandı

Çalıştayda ilk gün Prof. Dr. Ahmet Karadoğan başkanlığında, "Yayınlarda Anlatım Bozukluğu ile Kaba, Müstehcen ve Argo Dil Kullanımı Komisyonu", ikinci gün Prof. Dr. Ali Güneş ve Prof. Dr. Celal Demir başkanlığında "Radyo ve Televizyon Yayınlarında Yabancı Kelimelerin Kullanılması ve Ekranda Yazım Yanlışları Komisyonu", üçüncü gün Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu başkanlığında "Radyo ve Televizyon Yayınlarında Söyleyiş Bozuklukları Komisyonu", dördüncü gün RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Fendiye İnci Özkan başkanlığında "Yayınlarda Türkçenin Özenli Kullanımına Yönelik Politika ve Faaliyetlerin Belirlenmesi Komisyonu" topladı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 19:25
  1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
  2. Radyo ve Televizyon Yayınlarında Güzel Türkçe Kullanımı Çalıştayı
  3. Türk Dil Kurumu (TDK)

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