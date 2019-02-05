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"Radyatro Show"un galası yapıldı

Tiyatro Ak'la Kara'nın, Jules Verne'nin 80 Günde Devr-i Alem eserinden uyarladığı radyo ve tiyatroyu birleştiren "Radyatro Show" oyununun galası gerçekleşti

05 Şubat 2019 Salı 22:14
"Radyatro Show"un galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Tiyatro Ak'la Kara'nın, Jules Verne'nin 80 Günde Devr-i Alem eserinden uyarladığı radyo ve tiyatroyu birleştiren "Radyatro Show" oyununun galası yapıldı.

Müşfik Kenter Sahnesi'nde gala öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan "Radyatro Show"un yazarı ve oyuncusu Savaş Özdural, dünyada örneği olan radyo tiyatrosunun sahneye uyarlanmasını bir adım ileri götürerek, efekt ve müzikleri de oyuncuların yaptığı bir format haline getirdiklerini ve bu formatın dünyada ilk kez denendiğini söyledi.

-"Tiyatroseverler muazzam bir şova şahitlik edebilirler"

Özdural, sahne üzerinde 5 oyuncunun 40 karaktere bürünüp 60 efekt malzemesi kullanarak oyunun oynadığını belirterek, "Anlattığımız hikaye Jules Verne'in ünlü 80 Günde Devr-i Alem hikayesi. Bunu bir şov olarak yapıyoruz, vücudumuzdan sesler çıkarıyoruz, şarkılar söylüyoruz, dikiş makinesinden tramvay sesi, buharlı ütüden tren sesi çıkarıyoruz. Seyirciye bırakıyoruz, ister gözlerini kapatır radyo tiyatrosu şeklinde dinleyebilir, isterlerse sahnedeki bu muazzam şova şahitlik edebilirler." dedi.

Tiyatroda ne gibi değişik şeyler yapılabilir, yenilikçi bir şeyler ararken efektleri efektörün yaptığı bir tarz bulduklarını ve ileri taşımaya karar verdiklerini anlatan Özdural, Türkiye'de ilk defa yapılacak bir şeyler sahnelemek için bu oyunu ortaya koyduklarını dile getirdi.

- "Bütün sesler doğada ve bedenimizde mevcut"

Oyunculardan Pelin Turancı ise oyunda çok farklı karakterlere büründüklerini aktararak, "Efekt yapmanın yanı sıra, bazı sesler de çıkarıyoruz. Mesela ben bir gazeteci çocuk olarak başlarken, prenses olarak devam ediyorum, Hintli bir rehberden kondüktör ve yaşlı bir erkeğe dönüşüyorum ve bütün bunları sesimle yapmaya çalışıyorum. Bütün sesler aslında doğada ve bedenimizde mevcut. " ifadeleri kullandı.

Turancı, yorucu bir oyun sahneye koyduklarına dikkati çekerek, balondan martı, pirinçten dolu sesleri yaptığını ve at sesi çıkardığını söyledi.

Savaş Özdural'ın yazdığı oyunda, Pelin Turancı, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Fatih Gülnar ve Fatih Özacun rol alıyor. Oyuncular, rollerinin yanı sıra, oyunun efekt seslerini de sahnede yapıyor.

Radyo ile tiyatronun birleştiği oyunda, tahta bardaktan at yürümesi sesi, dikiş makinesinden tramvay sesi, balondan martı sesi, pirinçten yağmur sesi gibi efektler çıkaran oyuncular, seyirciye radyo tiyatrosunu izleme imkanı sundu.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 22:14
  1. "Radyatro Show"
  2. Pelin Turancı
  3. Savaş Özdural
  4. Tiyatro Ak’la Kara

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