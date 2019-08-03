WhatsApp ve Instagram'ın değiştirilmesi kararı alındı

Kişisel verilerin ihlali skandalıyla yıpranan Facebook, WhatsApp ve Istagram'ın isimlerinin başına 'Facebook' ibaresini ekleme kararı aldı. İki uygulamanın da ismi değişecek.

Haber7'de yer alan habere göre, uygulamanın ismi uygulama indirme marketlerinde yukarıdaki şekilde gözükecek ama kullanıcılar uygulamayı kullanırken yine Instagram ve WhatsApp isimlerini görecekler.

İsim değişikliğinin nedeni açıklandı

Facebook'tan yapılan açıklamada iki uygulamanın da Facebook'un bir parçası olduğunu hatırlatmak için isim değişikliğine gidildiğinin altı çizildi.

Facebook'un bu hamlesi ile kişisel verilerin ihlali skandalının etkilerini unutturmayı amaçladığı ifade edildi. Facebook'un ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturması sonucunda 5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.