WhatsApp ve Instagram'ın değiştirilmesi kararı alındı
Kişisel verilerin ihlali skandalıyla yıpranan Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın isimlerini değiştirme kararı aldı.03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:42
Kişisel verilerin ihlali skandalıyla yıpranan Facebook, WhatsApp ve Istagram'ın isimlerinin başına 'Facebook' ibaresini ekleme kararı aldı. İki uygulamanın da ismi değişecek.
Haber7'de yer alan habere göre, uygulamanın ismi uygulama indirme marketlerinde yukarıdaki şekilde gözükecek ama kullanıcılar uygulamayı kullanırken yine Instagram ve WhatsApp isimlerini görecekler.
İsim değişikliğinin nedeni açıklandı
Facebook'tan yapılan açıklamada iki uygulamanın da Facebook'un bir parçası olduğunu hatırlatmak için isim değişikliğine gidildiğinin altı çizildi.
Facebook'un bu hamlesi ile kişisel verilerin ihlali skandalının etkilerini unutturmayı amaçladığı ifade edildi. Facebook'un ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturması sonucunda 5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.
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