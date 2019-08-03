0553 313 94 23

WhatsApp ve Instagram'ın değiştirilmesi kararı alındı

Kişisel verilerin ihlali skandalıyla yıpranan Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın isimlerini değiştirme kararı aldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:42
WhatsApp ve Instagram'ın değiştirilmesi kararı alındı

Kişisel verilerin ihlali skandalıyla yıpranan Facebook, WhatsApp ve Istagram'ın isimlerinin başına 'Facebook' ibaresini ekleme kararı aldı. İki uygulamanın da ismi değişecek.

Haber7'de yer alan habere göre, uygulamanın ismi uygulama indirme marketlerinde yukarıdaki şekilde gözükecek ama kullanıcılar uygulamayı kullanırken yine Instagram ve WhatsApp isimlerini görecekler.

İsim değişikliğinin nedeni açıklandı

Facebook'tan yapılan açıklamada iki uygulamanın da Facebook'un bir parçası olduğunu hatırlatmak için isim değişikliğine gidildiğinin altı çizildi.

Facebook'un bu hamlesi ile kişisel verilerin ihlali skandalının etkilerini unutturmayı amaçladığı ifade edildi. Facebook'un ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturması sonucunda 5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:42
  1. İnstagram
  2. WhatsApp
  3. Facebook

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastaneden “Dünya Karpuz Günü” etkinliği
    1. Hastaneden “Dünya Karpuz Günü”..
    2. Kortizonlu kremleri kullanırken dikkat..
    3. Vadeli kurban kesilir mi
    4. Kırıkkale Belediyesinden Büyük Anadolu..
    5. Bitlis’te Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu..
    6. Alanya Belediyesinden hanutçuluk..
    7. Evlere dadan hırsızlar önce kameraya..
    8. Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
    9. Nevşehir'de tur otobüsü devrildi: 14..
    10. Tunceli’de teröristlerin silah ve..
    11. Arının ürettiği Propolis Bor’la karıştı
    12. (Özel haber) Hürser Tekinoktay:..
    13. Büyükelçi Orhangazi’yi gezdi
    14. Gökyüzü yamaç paraşütleri ile şenlendi
    15. Düzce’de konut satışı düşüyor
    16. Başkan Aydar, makam aracını kullanmıyor
    17. Antalyalı otomobilseverlere mini fuar
    18. Eyüpsultan Belediyesi’nden ücretsiz..
    19. TIR’a arkadan çarpan otomobilin..
    20. Operatörlere eğitim
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti