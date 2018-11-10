Radara böyle yakalandı: Cezası kesildi

Trafik polisi radar ekibinin Karacaoğlan Caddesi'ndeki denetimleri sırasında bir annenin çocuk arabası ile yaya geçidinden geçerken, bir aracın yayaya yol vermemesi radar kamerasına yansıdı.

Amasya Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yaya geçidinde ilk aracın durmasından sonra, arkadan gelen diğer araç, öndeki aracın sağından geçip yoluna devam ederek, anne ve çocuğunu tehlikeye düşürdü.

Araç sürücüsüne 488 lira trafik cezası verildi.