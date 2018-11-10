Radara böyle yakalandı: Cezası kesildi
Trafik cezalarının artması ile birlikte denetimler desıklaştı. Amasya’da yaya geçidini kullananlara yol vermeyen sürücüyü 488 lira para cezası uygulandı.10 Kasım 2018 Cumartesi 07:06
Trafik polisi radar ekibinin Karacaoğlan Caddesi'ndeki denetimleri sırasında bir annenin çocuk arabası ile yaya geçidinden geçerken, bir aracın yayaya yol vermemesi radar kamerasına yansıdı.
Amasya Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yaya geçidinde ilk aracın durmasından sonra, arkadan gelen diğer araç, öndeki aracın sağından geçip yoluna devam ederek, anne ve çocuğunu tehlikeye düşürdü.
Araç sürücüsüne 488 lira trafik cezası verildi.
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