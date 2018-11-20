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"Rachmaninov Anatolian Project" Akıngüç Oditoryumu sahnesinde

20 Kasım 2018 Salı 13:27
"Rachmaninov Anatolian Project" Akıngüç Oditoryumu sahnesinde

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, Doğu-Batı sentezli çalışması “Rachmaninov Anatolian Project” ile dünyada ses getiren piyanist Güldiyar Tanrıdağlı’yı ağırlıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi açıklamasına göre, Avusturya’da bulunan müzik ve drama sanatları üzerine yoğunlaşan Salzburg Mozarteum Üniversitesi konser piyanistliği mezunu, uluslararası çapta ödül sahibi piyanist Güldiyar Tanrıdağlı, ilk solo albümü “Rachmaninov Anatolian Project” ile 29 Kasım Perşembe akşamı saat 19.00’da İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde (AOSM) sahne alıyor.

Tanrıdağlı, 20’nci yüzyılın tanınmış piyanist ve bestecilerinden Tatar asıllı Sergey Rachmaninov’un solo piyano eserleri ve lied’lerini (şarkı), Anadolu enstrümanlarıyla buluşturduğu albüm projesinde, bir Doğu-Batı sentezi çalışması ortaya koyuyor. Genç piyanist, özellikle sanatçının gençlik yıllarına ait bestelerde, Tatar köklerine ait notaların daha çok hissedildiğini söyleyip albümün eser seçimi sırasında buna dikkat ettiğini ekliyor.

Doğu etkileri taşıyan bu besteler, Anadolu enstrümanlarına aranje edilirken eserlerin formları da orijinal haliyle korunmuş.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:27
  1. İstanbul Kültür Üniversitesi

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