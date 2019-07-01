Rabia’dan Başkan Atay’a değerli hediye

Bedensel engelli Rabia Asrak ailesi ile birlikte, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a ziyarette bulundu.

Doğuştan bedensel engelli olan ve ellerini kullanamayan Rabia Asrak, ayaklarıyla yaptığı portre çalışmaları ile biliniyor. Ortaya çıkarttığı eserleri büyük titizlikle ve zaman harcayarak yapan Asrak, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a, kara kalem portre çalışmasını hediye etti.

Efeler Belediye Başkan’ı M. Fatih Atay aldığı hediye karşısında çok mutlu olduğunu ifade ederken, sanatı ve sanata gönül veren herkesin her zaman yanında olacağını dile getirerek, ziyaretinden dolayı Rabia Aslak ve ailesine teşekkür etti.