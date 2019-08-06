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Rabia Naz'ın vasiyeti gerçekleşti! Kardeşi olacak

12 Nisan 2018'de yaralı halde bulunduktan sonra hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz'ın, "Ben kardeş istiyorum. Kız olsun. Adı da Rabia Naz olsun" isteği gerçekleşti. Küçük kızın doğduğu gün olan 16 Ekim'de bir kız kardeşi olacak.

06 Ağustos 2019 Salı 10:02
Rabia Naz'ın vasiyeti gerçekleşti! Kardeşi olacak

Rabia Naz Vatan (11),12 Nisan 2018'de, Giresun'un Eynesil İlçesi'ne bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde, sırt üstü yatar vaziyette bulundu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medyadan paylaştı

Rabia'nın, evlerinin terasından atlayıp düşerek hayatını kaybettiği iddialarına rağmen baba Şaban Vatan, kızının bir trafik kazasına kurban gittiğini ispat etmek için mücadele etmeye başladı.

1.5 yıldır amansız bir mücadele veren baba Şaban Vatan dün sosyal medya hesabından çok önemli bir paylaşımda bulundu.

"Ablasının Rabia Naz'ı"

Vatan yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Ablasının Rabia Nazı. "Anne, baba, ben kardeş istiyorum. Kız kardeş istiyorum" demişti olaydan 3 akşam önce. "Adını Rabia Naz koyacağız" demişti. Annesi "Kızım nasıl olacak? Sen Naz, bebek Naz..." "Olsun ben büyük Naz o küçük Naz olur" demişti. Rabbim, dualarını kabul etti. Doğduğu gün doğacak. 16 Ekim..."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:02
  1. Rabia Naz Vatan
  2. Giresun

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