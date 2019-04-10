Rabia Naz’ın babası için mahkemeden "gözlem altına alma" kararı

ANKARA (İHA) – Giresun’un Eynesil ilçesinde evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye yatırılacak.

Giresun’un Eynesil ilçesinde evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın (11) babası Şaban Vatan, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye yatırılacak. Görele Sulh Ceza Hakimliği, baba Vatan için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilerek en fazla 3 hafta gözlem altında tutulması kararını verdi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini, bütün iddia ve ihtimallerin araştırıldığını ve dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilip, yapılacak inceleme ve düzenlenecek raporun beklendiğini açıkladı. Baba Vatan hakkında verilen, gözlem altına alma kararının, bu soruşturma ile ilgili olmadığı, söz konusu kararın, aralarında Şaban Vatan’ın öz kardeşinin de bulunduğu şikayetçilerin başvurusu üzerine başlatılan dört ayrı soruşturmada, uygulanması zorunlu bir hukuki prosedüre dayandığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, baba Vatan hakkında Görele Cumhuriyet Başsavcılığına tehdit suçundan yaptığı şikayet başvurusunda, adı geçenin süregelen psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilmiş olup, hastane kayıtlarında yapılan araştırmayla iddialarının doğruluğunun teyit edildiğini, baba Şaban Vatan hakkında yürütülen bu işlemin Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili devam eden diğer soruşturmayla bir ilgisi bulunmadığını, soruşturma açısından olumlu veya olumsuz herhangi bir etki ve sonuç doğurmasının da söz konusu olmayacağını bildirdi.

Rabiz Naz Vatan, geçen yıl Giresun’un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde, evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.