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Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

Giresun’un Eynesil İlçesinde yaklaşık bir yıl hayatını kaybeden Rabiz Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı.

26 Mart 2019 Salı 18:46
Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

Giresun’un Eynesil İlçesinde yaklaşık bir yıl hayatını kaybeden Rabiz Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Rabia Naz Vatan’ın ölüyle ilgili soruşturmanın halen devam ettiği belirtilirken, ölüm nedeniyle ilgiliyeni iddialar sonucunda Adli Tıp raporlarının incelenmekte olduğu açıklandı.


Giresun Cumhuriyet Baş Savcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Giresun’un Eynesil ilçesinde 11 ay önce meydana gelen ve küçük Rabia Naz’ın ölümüyle sonuçlanan üzücü hadise ile ilgili basında ve sosyal medyada yer alan, somut olayla ilgisi bulunmayan iddialar üzerine yeni bir açıklama yapılmasında yarar görülmektedir.12/04/2018 günü saat 17:35 sıralarında küçük Rabia ikametinin önünde yaralı şekilde bulunmuş; tedavi için kaldırıldığı hastanede vefat etmiştir. Olayla ilgili soruşturmaya derhal başlanmış, olay yeri incelemesi ve otopsi işlemleri hızla yerine getirilmiştir. Soruşturma halen devam etmektedir. Soruşturma kapsamında bütün iddia ve ihtimaller titizlikle değerlendirilmektedir" denildi.



Trafik kazası iddiaları araştırıldı ancak...


Olayın bir trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların bulunduğu belirtilen açıklamada "Bu kapsamda değerlendirilmiş ancak bu iddialar elde edilen bulgularla doğrulanamamıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde kan izi, fren izi ve araç çarpmasına ilişkin herhangi bir delil ve emare bulunamamıştır. Olay yerinde bulunan Rabia’ya ait ayakkabıların altında beyaz çimento veya alçıya benzer izler bulunmuştur. Olay yerinde yapılan incelemede, ölenin ikametinin bulunduğu binanın çatı kapısının açık olduğu, kapının arkasında bir beyaz çimento torbasının bulunduğu, zeminin farklı yerlerinde de beyaz çimento kalıntılarının yer aldığı görülmüştür. Ölenin okul çantası, çatı kapısının sol tarafında bulunmuştur. Adli Tıp Kurumundan alınan iki ayrı raporla, ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği ve yüksekten düşme olgusuyla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. İkametin çatısı ile küçük Rabia’nın yaralı olarak bulunduğu yer arasında binanın altındaki işyerine ait bir sundurma bulunmaktadır. Ölenin bu sundurmaya çarpmadan yere düşmesinin doğurduğu tereddütler karşısında olay yerinde keşif yapılmış ve teknik bilirkişiden rapor alınmıştır. Teknik bilirkişi, hızlanarak atlaması halinde küçük Rabia’nın bulunduğu yere düşebileceğini mütalaa etmiştir.Olayla ilgili doğrudan görgü sahibi herhangi bir tanık tespit edilememiştir" ifadelerine yer verildi.



Olayı araştırmak için 5 kişilik özel ekip oluşturuldu


Olayın bir trafik kazası sonucu meydana geldiği ve siyah renkli Doblo marka bir aracın kazaya karıştığı yönünde sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaların titizlikle araştırıldığı vurgulanan açıklamada şu bilgilere yer verildi:


"Bu aracın olay günü hiç kullanılmadığı tespit edilmiş, bunun üzerine araç renginin beyaz olduğu yönünde yeni iddialar ortaya atılmıştır. Baba Şaban Vatan, dosyadaki bazı belgeleri sunarak Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığından mütalaa talebinde bulunmuş ve bu mütalaayı soruşturma dosyasına sunmuştur. Anılan kurumdan soruşturma savcısının resmi bir rapor talebi bulunmadığı gibi, bir ihtimal değerlendirmesi içeren söz konusu raporun hangi bilgi ve belgelere dayalı olarak düzenlendiği de bilinmemektedir. Dosyada resmi olarak, mevcut bütün bilgi ve belgeler incelenmek suretiyle Trabzon Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı ve Giresun Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen raporlar bulunmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosunda oluşturulan 5 kişilik özel bir ekip olay üzerinde çalışmaktadır. Soruşturmada her türlü ihtimal değerlendirilmekte olup, baba Şaban Vatan’ın iddialarıyla ilgili bütün araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar neticesinde alınan bilirkişi raporları ve diğer incelemeler de dosya kapsamındadır. Soruşturmaya bakan savcının resen değiştirildiği iddiası gerçek dışıdır. Soruşturmayı yürüten ilk savcı 2018 yılının Mayıs ayında dünya evine girmiş, kendi talebiyle eş birleştirmesi usulüyle tayin olmuştur.”



Baba Şaban Vatan hakkındaki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı


Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ile ilgili iddialar üzerine de soruşturma başlatıldığını yer alan açıklamada “Rabia’nın babası Şaban Vatan’ın bazı akrabalarını tehdit ettiği yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet başvuruları yapılmıştır. Son olarak kardeşinin başvurusu üzerine 11/02/2019 tarihinde Şaban Vatan hakkında soruşturma başlatılmış, bu soruşturma kapsamında ilgilinin psikiyatrik rahatsızlıkları bulunduğu kardeşi tarafından iddia olunmuştur. Resmi kurumlar nezdinde yapılan araştırmaların iddiaları doğrulaması üzerine, ilgilinin cezai ehliyeti bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla rapor alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kanunen zorunlu olan bu işlemlerin kamuoyuna ’gözaltına alınma’ olarak yansıtılması üzüntüyle karşılanmıştır. Başsavcılığımız olayın aydınlatılması ve cevapsız hiçbir soru kalmaması için soruşturmasını titizlikle yürütmektedir. Başsavcılığımız, her türlü etkiye kapalı olarak yürütmekte olduğu soruşturma nihayetinde ulaşacağı sonuçlara göre kararını verecektir.Kamuoyunun ve acılı babanın Rabia Naz’ın ölümü konusunda hiçbir karanlık nokta kalmaması yönündeki hassasiyetini anlıyor ve saygıyla karşılıyoruz. Bu hassasiyete uygun olarak devam eden soruşturma sürecinde, dayanaksız iddialara ve kaynağı belirsiz söylentilere itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine saygıyla sunuyoruz" denildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:46
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