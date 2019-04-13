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Rabia Naz Vatan'ın ölümü

Ordu ile Trabzon'da bir grup kadın, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan için ailesinin de katılımıyla basın açıklaması yaptı

13 Nisan 2019 Cumartesi 18:08
Rabia Naz Vatan'ın ölümü

TRABZON (AA) - Ordu ile Trabzon'da bir grup kadın, Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Giresun'un ardından Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılan Baba Şaban ve anne Atika Vatan, kadın meclisleri üyesi kadınlar ve vatandaşlarla taşıdıkları pankart ve fotoğraflarla Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılmasını istedi.

Baba Şaban Vatan, burada yaptığı açıklamada, uzun bir süreç yaşadıklarını dile getirerek, kızı öleli bir yıl olduğunu söyledi.

Mücadeleden asla vazgeçmediklerini vurgulayan Vatan, şöyle devam etti:

"Karşımıza çıkan bütün engellere, duvarlara karşı adalet arayışı içerisindeki duruşumuzla asla vazgeçmedik. Bugün geldiğimiz noktada aklımızı resmi olarak almaya çalıştılar. Lakin biz mücadelemizi veriyoruz. Dün çok şükür nihayetinde Sayın Adalet Bakanlığımız yanımızda olduğunu ve bu olayın seyrinde her ne durumlar varsa aydınlığa çıkması için şeffaflık içerisinde gerekenin yapılacağını beyan etti. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz."

- "Türkiye'nin 45 ilinde Rabia Naz için toplanıldı"

Herkesi duyarlı olmaya davet eden Vatan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ve başka ülkelerde de cinayetler oluyor. Benim kızımın olayında da kanaat getirdiğimiz olaylar, tanıklar, kanıtlar ve raporlar doğrultusunda olan durumlar, dosyanın içinde geçen durumlar, bir araç durumu... Bu olay bir araç çarpmasından ziyade cinayete dönmüştür. Çocuğum canlı şekilde evimizin olduğu yere kucakla bırakılmış gibi ölüme terk edilmiş. Bu bir cinayettir.

Bir insan alkol alıp da araç sürmeye yönelirse ve bir kaza olursa, bu trafik kazası değildir. Bu cinayettir. Niye? O kişinin dengesizlik durumu vardır. Bunda da mağdur olan aileler olduğu için dile getirmek istiyorum. Hepimiz araç kullanıyoruz, başımıza bu haller gelebilir ama alkollü durum kasıt haline dönüşür. Çünkü o bir cinayet olur."

Türkiye'nin 45 ilinde bugün Rabia Naz için toplanıldığını aktaran Vatan, "Çünkü Rabia Naz olayı sadece Rabia Naz olayı değildir. Rabia Naz olayı tüm kamuoyunu, hatta dünyayı ilgilendiren Rabia Nazlar olayıdır." değerlendirmesinde bulundu.


Davalarından asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Vatan, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili yayın yasağı getirildi. Bu gündemden düşürmek anlamına gelir. Bizim için böyledir. Varsa bir olay ne gerekirse yapılsın. Sayın Cumhurbaşkanım, Rabia Naz olayı dünya gündemidir. Rabia Naz olayı vicdanları sızlatan, adalet terazisinde bir itibarsızlık durumunu gösteren durum olmuştur. Bu konuda devletimizden ziyade o makamları teşkil eden bireylerin yaptığı bir hatadır, gaflettir. Bir menfaat ve çıkar durumu olarak görüyoruz ama devletimizin bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine, asla taviz vermeyeceklerine inanarak gereken incelemeleri yapmalarını temenni ediyoruz."



Grup adına açıklama yapan Aleyna Öztürk de Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılmasını istediklerini belirterek, Vatan ailesinin mücadelesinde yanlarında olduklarını söyledi.

- Ordu

Ordu'da da Kadın Platformu öncülüğünde Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili basın açıklaması yapıldı.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, Altınordu ilçesi Tahıl Pazarı mevkisinde bir araya geldi.

Platform adına konuşan Mihriban Yuva, Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün arkasındaki sır perdesinin hala aralanamadığını söyledi.

Platform olarak Rabia Naz için adalet istediklerini belirten Yuva, "Ordu Kadın Platformu olarak Rabia Naz'a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyecekler. Adalet biziz susmayacağız." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 18:08
  1. Baba Şaban Vatan
  2. Rabia Naz Vatan'ın ölümü
  3. Trabzon

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