0553 313 94 23

Rabia Kadir’den, G20 Zirvesi liderlerine Doğu Türkistan çağrısı

Japonya Hükümeti’nin izin vermesinin ardından G20 Zirvesi’nin düzenlendiği Osaka şehrine gelen Doğu Türkistanlı Aktivist Rabia Kadir dünya liderlerine Doğu Türkistan meselesini gündemlerine almaları yönünde çağrıda bulundu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:43
Rabia Kadir’den, G20 Zirvesi liderlerine Doğu Türkistan çağrısı

Japonya Hükümeti’nin izin vermesinin ardından G20 Zirvesi’nin düzenlendiği Osaka şehrine gelen Doğu Türkistanlı Aktivist Rabia Kadir dünya liderlerine Doğu Türkistan meselesini gündemlerine almaları yönünde çağrıda bulundu.


Doğu Türkistanlı aktivist Rabia Kadir, Japonya Hükümeti’nin izin vermesi üzerine dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkelerin liderlerinin katıldığı G20 Zirvesi’nin düzenlendiği Osaka kentine geldi. Osaka’da açıklamalarda bulunan Kadir, dünya liderlerine Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü gündemlerine almaları konusunda çağrıda bulundu. Kadir, “Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin bu konuyu G20 zirvesinde gündeme getirmesini bekliyorum. Çünkü Şinzo Abe’ye 2018’in Eylül ayında açık bir mektup yazmış ve toplama kamplarının kapatılması için Japonya’nın baskı yapmasını istemiştim” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer
    1. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda..
    2. Bilecik belediye meclisinde dengeler..
    3. Lunaparkta feci kaza: Ölü ve yaralılar..
    4. 18 yaşındaki gencin öldürülme nedeni..
    5. Kocaeli’de aranması olan 16 şahıs..
    6. Elektrik akımına kapılan kişi yaşamını..
    7. FSM’deki çalışma Avrasya Tüneli..
    8. İstanbul Valiliğinden Heybeliada..
    9. Rize’de ’Yaz spor okulları’ açıldı
    10. Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için..
    11. Rabia Kadir’den, G20 Zirvesi..
    12. Liseli Samsunsporlular şehitler için..
    13. Minibüsçülerden yeni güzergah talebi
    14. Avusturya'da pole pozisyonu Leclerc'in
    15. KKTC'den 'Maraş' çıkışı! Rumlara..
    16. Kaçan boğa zor anlar yaşattı, 2 kişiyi..
    17. TBMM’ye ‘nafaka’ çağrısı: İslam'a..
    18. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    19. Karacakurt Türkmenleri Dernek Binası..
    20. Kabotaj Bayramı'nda gemiler halkın..
    21. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na..
    22. Kaman’da çocuk parkı alanı yapımında..
    23. Azerbaycan Heyetinden MHP’ye ziyaret
    24. "Rus yanlısı medyanın hedefindeyiz"
    25. Genç Birlik Kayseri Şubesi Devir..
    26. Erdek’te mini golf’ turnuvası yapıldı
    27. Sındırgı’da Yaz Kursları Başladı
    28. Rektör Karakaya, sera alanları..
    29. Atletikspor U16 takımı finalde kaybetti
    30. Bursa’nın güzellikleri Güney Kore’de..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı