Rabbimizin bizden istedikleri (2) “Yalandan uzak dur”
Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor, “Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerden veya kendisine hak geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kimdir? İnkar edenlere cehennem içinde bir konaklama yeri mi yok?” (Ankebut Suresi, 68)
-İşi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. (Kehf-28)
-Bilmediklerinizi bilenlere sorun. (Nahl-43)
-Allah’a birtakım benzerler icat etmeyin. (Nahl-74)
-Yeminlerinizi bozmayın. (Nahl- 91,94)
-Nimetlere şükredin. (Nahl-114)
-Uydurma haramlar icat etmeyin! (Nahl-116)
-Allah’ın yoluna çağrıyı hikmetle, güzel öğütle, güzel tartışmayla yapın! (Nahl-125)
-Haksızlığa karşılık verirken ölçülü davranın. (Nahl-126)
-Kendi ellerindeki parça parça bilgileri tek doğru sananlardan uzak durun. (Müminun-52,53,54)
-Yalan sözden uzak durun. (Hac-30)
-Allah uğrunda, O’na yaraşır biçimde cihâd edin. (Hac-78)
-Sabır ve namaz ile yardım dileyin. (Bakara-45)
-Sürüye dönüşmeyin. (Bakara-104)
-Hayırlarda yarışın. (Bakara-148)
-Kâbe’yi kıble edinin. (Bakara-150)
-Helal ve temiz yiyeceklerden yiyin. (Bakara-168)
-Kısası uygulayın. (Bakara, 178-179)
-Ramazan ayını oruçlu geçirin. (Bakara-183,185)
-Mescidlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin. (Bakara-187)
-Birbirinizin malını haksız yoldan yemeyin. (Bakara-188)
-Rüşvete bulaşmayın. (Bakara-188)
-Sizinle çarpışanlara karşı meşru savunma hakkınızı kullanın. (Bakara-190,194)
-Sahip olduğunuz nimetleri Allah yolunda harcayın. Yaptığınızı dürüst yapın ve kendinizi tehlikeye atmayın. (Bakara-195)
-Barışı hep birlikte gerçekleştirin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. (Bakara-208)
-Müşrik kadın ve erkeklerle evlenmeyin. (Bakara-221)
-Hayızlı (adetli) olan eşlerinizle cinsel temas kurmayın. (Bakara-222)
- Yeminlerinizi bahane ederek iyilikten kaçmayın. (Bakara-224)
-Namazlara özellikle orta namaza devam edin. (Bakara-238)
-Dinde zorlama yoktur. (Bakara-256)
-Yaptığınız iyilikleri başa kakmayın. (Bakara-264,266)
-Beğenip almayacağınız şeyleri başkalarına vermeye kalkmayın. (Bakara-267)
-Faizden uzak durun. (Bakara-275,280)
-Borçlanma işlemlerini yazın ve borçlanma işlemlerinde şahit bulundurun. (Bakara-282,283)
-Şahitlikten kaçınmayın.(Bakara-283)
-Allah ve Resûlüne itaat edin. (Enfal-1)
-Savaştan kaçmayın. (Enfal-15,16)
-Allah’a ve Resulüne hainlik etmeyin. (Enfal-27)
-Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve (insanları) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (kâfirler) gibi olmayın. (Enfal-47)
-Düşmanı savaştan caydırıcı önlemler alın. (Enfal-60)
-Barış eğilimlerine olumlu karşılık verin. (Enfal-60,61)
-İnananları bırakıp kâfirleri dost edinmeyin. (Ali İmran-28)
-Hacca gidin. (Ali İmran, 96-97)
-Hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülüğü engelleyen ekipler oluşturun. (Ali İmran-104)
-Üzülüp gevşemeyin. (Ali İmran-139)
-Yönetimde istişareyi esas alın. (Ali İmran-159)
-Allah’tan korkun. (Ali İmran-175)
-Savaşa hazırlıklı ve uyanık bulunun. (Ali İmran-200)
-Kendinizi sürekli hesaba çekin. (Haşr-18)
-Cuma namazı kılın. (Cuma-9,10)
-Evlatlıklarınızı öz babalarına nispet ederek çağırın (Ahzab-5)
-Peygamberinizin şanını yüceltin. O’na salavat getirin. (Ahzab-56)
-Mümin kadınlar başörtülerinizi takın. (Ahzab-59)
-Mallarınızı aklı ermezlere (reşit olmayanlara) vermeyin; onları besleyin, giydirin, onlara güzel söz söyleyin. (Nisa-5)