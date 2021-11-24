'Rabbim rahmet etsin üstad Sezai Karakoç..'

Rabbim! Her kulun gibi beni de imtihan için yarattığını biliyorum.

Her ne kadar kulluk yapamasam da beni de ağır yük taşımaya memur ettin.. Sana hamd ediyorum.

Ben daha halimi geleceğimi, dünyamı ukbamı bilemeyecek bir sabi iken beni İmam Hatip Okuluna nasip ettin. Sana şükrediyorum...

Eğer bu okula nasip etmeseydin şimdi düşünce dünyam, fikir atlasım, inanç haritam nasıl olurdu?

Bana genç yaşımda Necip Fazıl Kısakürek’in fikir ve şiir dünyasını, Cemil Meriç’in fikir ve eserlerini, Sezai Karakoç’un fikir ve şiirlerini okumayı, Arif Nihat Asya’nın, Abdurrahim Karakoç’un şiirlerini ve davasını... Nureddin Topçu, Fethi Gemuhluoğlu, Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Said Nursi v.d... okumayı, anlamayı nasip ettin. Sana şükürler olsun.

Eğer nasip etmeseydin Kırk Ambardan yiyip Mağaradakileri göremeyecek, Penelop’un ipini çekenlerden olacaktık. Zindandan Mehmede yazılan mektubu okuyamayıp Sakarya Türküsü ile coşamayacaktık. Hızırla kırk saat buluşup yenilgi yenilgi bir zafere ulaşamayacaktık.

Yelkenleri biçip surlara dikemeyecektik!

Kör dünyanın göbeğine Hak yol İslam yazamayacaktık.

Devleti kuran iradenin ışığında aydınlanamayacaktık.

Tevfik Fikret’ten Nazım Hikmet’e, Ali Kemal’den Âli Kemal’e kâh asi kâh hain, kâh inkarcı kâh ifsadcıları gönlümüzde putlastırıp kaideleri önünde murt murt bakacaktık.

Belki de tarihimizi 1923’ten, coğrafyamizi Anadolu’dan, ufkumuzu Avrupa’dan ibaret sayacaktım/ sayacaktık.

Ağrı Dağının doğuya bakan yüzünü aydınlık, batıya bakan yüzünü karanlık gören, ölüm 1071’de zulüm 1453’te başladı diyen, ezan sesinden rahatsız olup çan sesine razı olanlardan olacaktım/ olacaktık.

Kendi milletinden tiksinen, gavur ile sevinenler yok mu?

Şükür ki; bin yıllık tarihiyle irtibatlı, iki milyar Müslümanla iltisaklı, derdiyle hemdert, sevinciyle duvaklı kıldın.

Genç yaşımda ayaklarımı MTTB’ye, kulaklarımı Necmeddin Erbakan’ı dinlemeye, bir ideal, bir dava şuuru edinmeye ve hatta hatta bu uğurda çalışmaya alıştırdın.

Alem nefsani sevda ile meşgulken beni/bizi Rahmani bir davaya nasip ettin.

Sana şükürler olsun. Siyasette vatan aşkına ve hizmet yolunda baş veren Menderes’i anlamayı nasip ettin.

Kurşun yediğinde bile ölüme meydan okuyup sana sığınan Özal’a uzak tutmadın. Öldüğünde gözlerimden yaş akacak kadar sevdirdin.

Türkeşi rahmetle yâd edecek kadar, ardından öz gönülden Fatiha okuyacak kadar gönül galerime misafir ettin.

Yazıcıoğlu’nun karlar üzerinde geçirdiği günlerde ağzımı bıçak açmaz ettin.

Erbakan’ın mücadelesinde kâh bayrak kâh sancak...omuzlayıp sefere koşturdun. Afişlerini asmak için direklere, bayraklarını asmak için kulelere tırmandırtdın.

Öldüğünde ‘vah vah’ diyenlerin karşısına genç yaşta çıkarıp; bir gün vuracak diziniz kalmayabilir anlamakta gecikirseniz, dedirttin!

Haklıydık, nitekim haklı çıktık!

Sana şükürler olsun...

Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesinin başından i’tibaren onunla olan, onu anlayan ve her dem aklayan olmayı nasip ettin. Şeytan ve şeytanın virüsleri bin bir surat yap boz hileleriyle, akla hayale gelmedik bukağılar atsalar da, zangoçları marifetiyle nice çanlara tokmaklar indirseler de kulağımızdan Hakkın sesini uzak tutmadın. Sana şükürler olsun...

Saydıklarımın hiç biri yüzümüzü kara çıkarmadılar...

Suçları seni sevmek oldu, vatanı sevmek oldu, milleti/ümmeti sevmek oldu.

Hataları çalışmak, ekmeği büyütmek, kimsesizin kimsesi olmak oldu.

Ayrılıkları ölümden oldu...

Hiç biri bu vatanı terk etmedi. Bu toprakların zindanını medrese-i yusufiyye, hanesini külbei ahzan bildi.

Millet için devlet için döktüğü teri zemzem, uykusuz geçen gecelerini bayram, her nerede bir içli yürek çarpıyorsa onu matem bildi.

Ya iki yüzlü olsalardı: Nazım Hikmeti Sürgüne gönderip ardından istismar eden, Sebahaddin Ali’yi hapsedip hatta ölümüne sebep olup timsah gözyaşı döken, Kemal Tahir’i zindana atıp eserlerini göklere çıkaran, Menderes’in idamının açtığı kapanmaz yarayı geç de olsa fark eden, Deniz Gezmiş’in idamı için TBMM’de parmak kaldırıp ardından Deniz’ci olan, Dersim, Maraş, Çorum katliamlarının sorumluluğunu, başörtüsü zulmündeki dahlini, yönlendirmesini, dindar memurlara bürokratları eliyle türlü haksızlıkları fark edip, nihayet i’tiraf gibi kelamla “helalleşmek” adı altında masumane bir ikiyüzlülük sergileyenler gibi olsaydılar; ne yapardım/yapardık?!

Yukarıda ismi geçenlerin hiç biri; “biz söyleyelim, başkaları yapsın” demedi.

Emekli olduk artık, bundan sonrası size kalmış demedi.

Hiç biri yüz kızartmadı, ihanet etmedi. Sadece hainlerin diliyle hainlikle yaftalandı.

Sana şükürler olsun... Ya Rab!

Biliriz ki bu ülke, yüz sene önce İttihatçıların kumar masalarında Batıya karşı masaya konulmuş, sonra İttihatçıların uzantıları vasıtasıyla bir torbaya doldurulmuştu.

Gaye yâdını semadan, lafzını fezadan, aşkını da ağniya ve gedadan silmekti.

Hâlâ o yolun yolcusu haramzadeler uğraşsalar da, biz bilir ve inanırız ki; ölümü öldürene secde eden, kaderin üstünde kader olduğuna, göklerden gelen bir karar olduğuna; ölüm bize çok yakın, bize çok yakın ölüm; ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm gerçeğine, sabır savaş zafer...adım Müslüman diye haykıranlarız biz.

Sana şükrolsun.

Bu nimet bizim iktisabımızla değil senin nasibinle oldu.

Çünkü,

Düşünce dolu billur

Billur içinde fağfur

Nur bize Allah’ım nur

Sen ol dersin ve olur.

Ölümün aklıma seslendi tedâî

Rabbim rahmet etsin üstad Sezai..