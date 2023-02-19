Öncellikle depremde ölenlerin Rabbim mekânlarını cennet eylesin, ailelerine, yakınlarına başsağlığı dilerim.

Depremzedelere yardım konusunda Türkiye halkı tek vücut olmuştu. Bireysel, gruplar halinde sivil toplum kuruluşlarıyla depremzedelerin yardımına koştular. Yaralarına ve acılarına merhem olmaya çalıştılar. Siverek Belediyesi de öncellikle Siverek’teki depremde zarar gören vatandaşların yardımına koştu. İmkânı olmayana yemekhaneleri ve geçici kalacak yerleri temin etmeye çalıştı. Yemekhanelerinden sıcak çorba ve yemek hizmetlerini sundu ve buna halen devam etmektedirler. Kaymakamlıkça tüm okulları halkın hizmetine sundular. Depremde psikolojisi bozulanların, Milli Eğitime bağlı rehberlik araştırma öğretmenleri ve diğer okullarda çalışan rehberlik öğretmenleri gönüllü olarak göreve koştular. Kısacası deprem, ölümü insanların iliklerinin derinliklerine kadar hissettirdi ve insanlar menfaatlerini elinin tersiyle iterek yardım için canla başla çalıştılar.

Diğer taraftan kanı bozuk olanlar da boş durmadılar. Harabe olan evlerde eşya çalma girişiminde bulunarak insanlığın yüzkarası olan davranışı işlediler. Çirkin yüzünü göstermekten utanmadılar. Acı, üzüntü, keder veren bu depremden de ders almadılar. Bu konuda Siverek halkı ve Belediyesi zaman kaybetmeden yanı başında bulunan Adıyaman halkına karşı kardeşlik görevini en üst seviyede yapmaya çalıştılar. Rabbim böyle bir afeti toplumumuza bir daha göstermesin. Daha önceki milletleri afetlerle terbiye eden Rabbim bizleri merhametiyle gözetsin, merhametine layık bir toplum olma gayretini bizlere nasip etsin.