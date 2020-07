Rabbim bizi Anne bedduasından uzak kılsın

Musa A. S. “Ya Rabbi, Cennette benim komşum kim olacak, bana bildir de gidip onunla görüşeyim” dedi. Musa Aleyhisselama vahiy geldi. ‘Falan beldeye git! Orada çarşının başında bir kasap dükkanı var. O dükkanın sahibi olan kasabı gör! O veli bir kulumdur. Yalnız bilesin ki, onun çok önemli bir işi vardır. Çağırırsan gelmez. İşte o senin cennetteki komşundur.’ Musa Aleyhisselam hemen bildirilen yere gitti. Kasabı buldu ve ona: ‘Ben sana misafir geldim’ dedi. Kasap, Musa Aleyhisselamı tanımıyordu. Ona ‘Hoş geldin’ deyip bir kenara oturttu. Dükkandaki işi bitince de alıp evine götürdü. Evinin baş köşesine oturtup çok ikramda bulundu. Musa Aleyhisselam, ev sahibini dikkatle takip ediyordu. Ev sahibi kasabın ocakta çömlek içinde, et pişirdiğini gördü. Et pişince çömlekteki eti küçük küçük parçalara ayırdı. Bunları bir tabağa koyup, bir kenara bıraktı. Sonra bir et parçası daha çıkarıp, onu da misafiri Musa Aleyhisselama ikram ederek dedi ki: ‘Benim önemli bir işim var. Sen beni bekleme yemeğini ye’! Musa Aleyhisselamın yanına geldi. Daha yemeğe başlamadığını gören kasap sordu. ‘Niçin yemeğe başlamadınız?’ Musa Aleyhisselam ‘Sen bana zembildeki sırrı söylemedikçe bir lokma bile yemem’ dedi. ‘Madem ki merak ettin anlatayım’: -Ey misafir, bu zembildeki benim yaşlı annemdir. Çok yaşlı olduğu için takatten düştü. Evde bakacak başka kimsem de yok. Evleneceğim, fakat hanımım annemi incitir, onu üzer diye evlenemiyorum.

Bunun üzerine Musa Aleyhisselam dedi ki: ‘Ancak anlamadığım bir şey daha var. Sen annene yemek yedirip su içirdikten sonra, dudaklarını kıpırdatıp bir şeyler söyledi, sen de AMİN dedin. Annen ne söyledi ki amin dedin?”

Annem, her hizmet edişimde ‘Allah seni Cennette Musa Aleyhisselam’a komşu eylesin’ diye dua eder. Ben hiç ihtimal vermediğim halde, bu güzel duaya amin derim. Ben kimim ki, O büyük Peygamberle komşuluk edebileyim. Onunla komşuluk edebilecek ne amelim var ki?

O zamana kadar kim olduğunu saklayan Musa Aleyhisselam, buyurdu ki:

‘Ey Allah’ın sevgili kulu, ben Musa’yım. Beni sana Allah-u Teala gönderdi. Annenin rızasını kazandığın için Cennet-i Alayı ve orada bana komşu olmayı kazandın’. Allah-u Teala sizleri ANNE şefkatinden mahrum etmesin ve ANNE bedduasından uzak kılsın.