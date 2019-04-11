R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'na doğru - Tunceli'de yarın başlayacak şampiyonaya katılacak sporcular, kente gelerek antrenmanlara başladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yarın başlayacak R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcular, kente gelerek antrenmanlara başladı. Kentte, Türkiye Rafting Federasyonu ve Tunceli Valiliğince organize edilen yarışlar, 14 Nisan Pazar günü sona erecek. Erkek açık yaş, kadın açık yaş, mix açık yaş kategorilerinde Munzur Çayı'nda düzenlenecek şampiyonaya katılacak bazı sporcular, çayda antrenman yaptı. Farklı kentlerden Tunceli'ye gelen 54 takımın 391 sporcusunun yarışacağı şampiyonada, milli takım belirlenecek. Milli takım ise 8-13 Haziran'da Tunceli'de düzenlenecek R4 Rafting Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.