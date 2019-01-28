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Quick Sigorta'da yeni atamalar

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:04
Quick Sigorta'da yeni atamalar
İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta'da yeni atamalar yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Maher Holding bünyesinde faaliyet gösteren Quick Sigorta, kısa sürede gerçekleştirdiği büyüme sonrası kadro yapılandırmasını sürdürüyor.

Şirkette yapılan yeni atamalar sonrası Tarık Turhan Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Oto ve Oto Dışı Sigortalar Genel Koordinatörü, Halil Alaeddinoğlu Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı, Adnan Kışla Yönetim Kurulu Danışmanı, Finansal Sigortalar ve İhaleli İşler Genel Koordinatörü, Zafer Emir Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı, Mustafa Çalık Bilgi Teknolojileri Direktörü, Şehnaz Demir Müşteri İlişkileri ve Oto Operasyon Çözüm Müdürü, Ali Taşkın Mali İşler Muhasebe Uzman Yardımcısı, Seda Uluocak Uzman Yardımcısı statüsü, Derya Şahin Müşteri İlişkileri ve Oto Operasyon Çözüm Uzman Yardımcısı, Gizem Sarıal Müşteri İlişkileri ve Oto Operasyon Çözüm Uzman Yardımcısı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, alanında uzman ve son derece değerli bir ekiple çalıştıklarını belirterek, "Kısa sürede önemli bir büyüme sağladık. Gerek yönetim kadromuz gerekse diğer ekip arkadaşlarımızın bu gelişime paralel olarak yeni görevler üstlenmesi gerekiyor. Bu nedenle yeni atamaları gerçekleştirdik ve büyümemizi başarılı ve kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımın yeni görevlerinde son derece başarılı olacakları konusunda şüphem yok." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:04
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