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Quick Sigorta sponsorluğunda Finansal Sigortalar Toplantısı Ordu'da

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:55
Quick Sigorta sponsorluğunda Finansal Sigortalar Toplantısı Ordu'da

İSTANBUL (AA) - Ordu Sigorta Acenteleri Derneği ve Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) tarafından düzenlenen ve Quick Sigorta’nın sponsor olduğu toplantıda finansal sigortalar ele alınacak.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve şirket yöneticilerinin katılacağı Finansal Sigortalar Toplantısı, 21 Haziran Cuma günü saat 13.30’da Ordu Radisson Blu Hotel Altınordu’da gerçekleştirilecek.

Toplantıda şirketin acente uygulamaları ve sigorta ürünleri hakkında bilgiler verilecek. Özellikle Kefalet Sigortası ve Alacak Sigortası ürünleri ayrıntılı ele alınacak.

Toplantıda, ticari borçların ödenmeme riskine karşı koruyan, ticari faaliyetlerdeki riskleri en güvenilir şekilde yönetilmesini sağlayan ve firmaların ileriye yönelik mali planlarındaki aksamaları ortadan kaldıran Alacak Sigortası hakkındaki daha birçok ayrıcalık Ordu’daki acentelere aktarılacak.


- Teminat mektubu yerine geçen kefalet senedi


Sektör toplantısında anlatılacak diğer finansal sigorta ürünü ise Kefalet Sigortası olacak. Türkiye’de ilk defa kamu ihalelerinde kullanılmak üzere banka teminat mektubu yerine geçebilecek Kefalet Sigortası uygulamasını Quick Sigorta başlattı.

Firmalar için kredi limitleri büyük önem taşırken, Kefalet Sigortası ve ona bağlı kefalet senetleri özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılamasında yeni ve ek bir kapasite oluşturdu. Ordu Acenteler Finansal Sunumu'nda kefalet sigortasının şirketler için oluşturduğu fırsatlara da değinilecek.

Toplantıya Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Halil Alaeddinoğlu, Kurumsal Riskler ve Satış Direktörü Sibel Doğaç, Finansal Risk ve Analiz Müdürü Yasemin Ezenerden, Acenteler ve Satış Uzman Yardımcısı Serkan Öztürk katılacak.

Toplantıya Quick Sigorta ekibi dışında Hazine ve Maliye Bakanlığından Ahmet Genç ve TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi'nin de katılımı bekleniyor.

Toplantının ardından düzenlenecek akşam yemeğinde, Quick Sigorta, Ordu ve bölgedeki acenteleri ile bir araya gelecek.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:55
  1. Quick Sigorta

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