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Quick Sigorta, “Finansal Sigortalar” konulu sunum gerçekleştirecek

Quick Sigorta, 18 Haziran’da gerçekleştireceği Kocaeli Ticaret Odası Finansal Sigortalar Sunumu’nda Kefalet ve Alacak Sigortası ürünlerini tanıtarak sektörle bir araya gelecek

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:10
Quick Sigorta, “Finansal Sigortalar” konulu sunum gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA)- Quick Sigorta, 18 Haziran’da düzenleyeceği Kocaeli Ticaret Odası Finansal Sigortalar Sunumu’nda Kefalet ve Alacak Sigortası ürünlerini tanıtarak sektörle buluşacak.

Quick Sigorta’dan yapılan açıklamada, sunumda şirketin acente uygulamaları ve sigorta ürünleri hakkında önemli bilgiler verileceğini vurgulandı. Quick Sigorta yöneticileri aynı zamanda sunum öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Quick Sigorta’nın sektör toplantısında tanıtacağı ürünlerden biri olan Kefalet Sigortası, banka teminat mektubu yerine geçecek. Kefalet Sigortası uygulamasıyla Quick Sigorta sektöre önemli bir enstrüman kazandırmış olacak.

Özellikle kamu ihale süreçlerinde bankalarca düzenlenen teminat mektuplarına alternatif oluşturup, kredi limitlerinin başka alanlarda kullanılmasını destekleyerek reel sektörün elini rahatlattı. Şirket Kocaeli'de yapacağı sunumda Kefalet Sigortası üzerine hem sektördeki önemli isimlere hem de acentelere önemli açıklamalarda bulunmayı planlıyor.

- Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’lere (KOBİ) Alacak Sigortası


Sunumda Quick Sigorta’nın yer vereceği bir diğer sigorta ürünü ise KOBİ’lere Alacak Sigortası. KOBİ’lere yeni imkanlar sunan bu sigorta ürününü Quick Sigorta iki ayrı ürün olarak sunuyor.

Birincisi, Devlet Destekli Alacak Sigortası, ikincisi ise tamamlayıcı Alacak Sigortası. Quick Sigorta, KOBİ’lerin alacaklarını garantiye alan Devlet Destekli Alacaklı Sigortası hakkında önemli bilgiler verecek.

Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda Quick Sigorta’dan, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Halil Alaeddinoğlu, Kurumsal Riskler ve Satış Direktörü Sibel Doğaç, Finansal Risk ve Analiz Müdürü Yasemin Ezenerden, Acenteler ve Satış Uzman Yardımcısı Serkan Öztürk konuşmalarını gerçekleştirecek.


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:10
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