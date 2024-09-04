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Ekonomi Quick Finans'ın 400 milyon TL tahvil ihracı
Ekonomi

Quick Finans'ın 400 milyon TL tahvil ihracı

Yeniakit Publisher
2024-09-04 19:03:00 -
Quick Finans'ın 400 milyon TL tahvil ihracı

SPK'nın 4 Temmuz 2024 tarihli Kurul Kararı ile onaylanan 1,6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı yetkisi kapsamında; ilk tertip tahvil ihracını 700 milyon TL nominal değerle Temmuz ayında gerçekleştiren Quick Finans, şimdi de 400 milyon TL’lik ikinci tertip tahvil ihracını 27 Ağustos tarihinde tamamladı. Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, tahvil ihracına yatırımcılardan yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Quick Finans, 400 milyon TL’lik tahvil ihracını tamamladı. Quick Finans tarafından yurtiçinde nitelikli yatırımcılara yönelik 400 milyon TL nominal değerli ve 2 Eylül 2025  vadeli, 370 günlük, yüzde 55 yıllık basit faizli, tek kupon ödemeli tahvili 27 Ağustos tarihinde tamamlandı. Tahvil ihracına yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Quick Finans, SPK'nın 4 Temmuz 2024 tarihli Kurul Kararı ile onaylanan 1,6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı yetkisi kapsamında; Temmuz ayında da 700 milyon TL nominal değerli, 25 Temmuz 2025 vadeli, 372 günlük ve yüzde 57 basit faizli tahvil ihracı gerçekleştirmişti ve ilk tertip ihraca da yatırımcılar yoğun ilgi göstermişti. Quick Finans, ikinci tertip tahvil ihracını da 27 Ağustos tarihinde gerçekleştirmiş oldu.

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, yeni nesil finansman şirketi vizyonuyla kurularak, mobilite kredileri yanında ticari ve tarımsal tedarik zincirinden makine teçhizat ekipmanlarına, sağlık ve eğitime kadar geniş bir yelpazede yenilikçi finansman ürünleri sunduklarını belirterek, şunları söyledi: “Finansman şirketlerinin misyonu ve kamu otoritelerince hedeflenen finansmanın tabana yayılması, geniş kesimlerin finansman kaynaklarına ulaşılabilirliğinin ve finansal çeşitliliğin yükseltilmesi hedefi paralelinde; güçlü sermaye yapısının yanında borçlanma aracı ihracı ile sermaye piyasalarından yaratılan imkanları da öncelikle KOBİ’lerimiz ve esnafımızın tedarik, stok ve yatırımlarına yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönlendirmeye devam ediyoruz.” dedi.

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