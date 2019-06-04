Bakan resmen duyurdu! Ricardo Quaresma'ya bakanlıkta kritik görev

Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov “Quaresma gelecekte belki de bakanlığımızda çalışacak” dedi.

Ricardo Quaresma’nın gerçekleştirdiği Bakü ziyaretiyle ilgili Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov’dan değerlendirme geldi. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi finalinin kente giderek burada bir etkinliğe katılmıştı. Chelsea ile Arsenal arasında Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanan final maçını da değerlendiren bakan Rahimov “Azerbaycan’da futbol bayramı yaşandı. Avrupa’dan ülkemize bir çok futbolsever geldi. Tüm ziyaretçilerimiz burdan memnun ayrıldı. Portekizli milli futbolcu da başkentimize gelen isimler arasında. Quaresma gelecekte belki de bakanlığımızda çalışacak” dedi.