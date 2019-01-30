Ricardo Quaresma son dakika gidecek mi?

Beşiktaş son dakika transfer haberlerine göre, Ricardo quaresma Beşiktaştan ayrılmak istediği Siyah Beyazlı takım yönetiminin ise quaresma’nın takımda kalmasını istediği iddia edildi. Ricardo Quaresma’nın Beşiktaş’tan ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin açıklamayı Teknik Direktörü Şenol Güneş yaptı. Peki Ricardo Quaresma'da son durum ne? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 30 Ocak Çarşamba.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılma ihtimalinin yüzde 90 olduğunu belirtti. Siyah-beyazlı kulübü takip eden muhabirlerle BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen sohbet toplantısında konuşan Güneş, "Ricardo Quaresma'nın gitme ihtimali yüzde 90. Bugün idmana çıktı, yirmi yaşındaki bir futbolcu gibi çalıştı. Bir futbolcunun böyle olması lazım, sanki gitmiyor gibi çalıştı. Bu bir aşktır. Ancak yokluğunu da kendi içimizde hallederiz. Giderse yeni bir ismin gelmesini istemem." şeklinde konuştu. Domagoj Vida'nın ise takımda kalacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Vida'ya teklifler vardı ama dün akşam itibarıyla bu konu kapandı. Transferin kalan bir gününde de gideceğini düşünmüyorum. Quaresma'nın boşluğunu kendi imkanlarımızla doldururuz ancak Vida'da durum daha farklı. O giderse yerine adam alırız ama o da kaldı." ifade etti.

Quaresma giderse sistem değişikliğine gidebiliriz

Güneş, Quaresma'ya ilişkin şunları kaydetti: "Quaresma direkt oynayan bir oyuncu, Babel de onu tamamlayan bir oyuncuydu. Ancak bu tarz oyunla bu sezon sıkıntı çektik. Quaresma'nın gitmesiyle beraber sistem değişikliğine de gidebiliriz. Bu şekilde de yokluğunu kendi içimizde telafi edebiliriz. Oyuncunun kalıp mutsuz olmasındansa kalmasının anlamı yok. Bunun yanında çok paralar verip yeni bir transfer yapmaktansa bu parayı oyuncuya verip, eldeki adamı tutmak daha mantıklı. Quaresma'nın son ana kadar kalacağını düşünüyordum ancak son 1 haftada durum netleşti. Fakat olur da son dakika takımda kalması söz konusu olursa o zaman kendisiyle bir konuşma yaparım. Şu ana kadar gelişmelerle ilgili kendisiyle gitmesi ya da kalması yönünde bir konuşma yapmadım çünkü bu yönetimsel bir durum. Eğer Quaresma kalırsa ilk soracağım şey Erzurum maçında gördüğü kırmızı kart olacak

26 Eylül 1983’de, Portekiz Lizbon’da doğan Ricardo Andrade Quaresma Bernardo, Kanat mevkinde forma giyen Portekizli Millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Portekiz millî takımında forma giymektedir.