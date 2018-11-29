QR kodlu yeni tapu senetleri nedir? Yeni tapuları mı geçiliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı içinde yer alan tapu senetlerinin yenilenmesi yer almıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni QR kodlu yeni tapu senetlerine geçileceğini duyurdu. Peki QR kodlu yeni tapu senetleri nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık olarak, 100 günlük eylem planlarını tamamladıklarını ve ikinci 100 günlük eylem planlarına geçtiklerini ifade etti. Bakan Murat Kurum, bu eylem planları içerisinde tapu senetlerinin yenilenmesi ve Türkiye'nin değerleme haritalarının çıkarılması eylemlerinin bulunduğunu hatırlattı.

Kurum, "Tapu senetlerimiz oldukça eskimişti, üzerinde gereksiz bilgilerin olduğunu gördük ve artık QR kodlu yeni tapu senetlerine geçiyoruz." dedi. Bakan Kurum, “QR kodunu cep telefonunuza okuttuğunuz zaman bizim Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün TAKBİS sistemine giriyorsunuz ve maliki olduğu arsa, konut, alışveriş merkezi neyse bu taşınmazla ilgili bilgileri üzerine tıklayıp görebiliyorsunuz. Tapu senedinin, taşınmaz numarası diye bir kimlik numarası var. Aynı Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi tapu senetlerimizin de bir kimlik numarası olacak. Bu kimlik numarasıyla birlikte artık biz tapularımıza kök senetlerine kadar ulaşıp, 'bu tapu nereden geliyor, nasıl oluşmuş, nasıl yapılmış, malikler kimmiş' gibi tüm bilgilere buradan erişebileceğiz" dedi.