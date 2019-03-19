"QR kodlu sistemle bugüne kadar 200 bin tapu işlemi yapıldı" Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, QR kodlu sistemle bugüne kadar 200 bin tapu işlemi yapıldığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, QR kodlu sistemle bugüne kadar 200 bin tapu işlemi yapıldığını bildirdi.

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