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QNET Türkiye, Kadınlar Günü’nü kutluyor

Doğrudan satış şirketi QNET Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın çalışanları için bir savunma teknikleri workshopu düzenledi.

08 Mart 2019 Cuma 12:24
QNET Türkiye, Kadınlar Günü’nü kutluyor

Doğrudan satış şirketi QNET Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın çalışanları için bir savunma teknikleri workshopu düzenledi. Kadınların sahip oldukları güçle her şeyi başarabileceklerini vurgulamayı amaçlayan etkinlik, Tekvando Avrupa Şampiyonu Gülsena Karakuyulu eğitmenliğinde gerçekleşti.


Kadının çalışma hayatı içinde daha fazla yer alması ile ilgili birçok projeye imza atan QNET, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadının gücünü vurgulayan bir etkinliğe imza attı. QNET’in kadın çalışanları için düzenlediği etkinlikte, Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra bugüne kadar birçok müsabakadan madalya ile dönen milli tekvandocu Gülsena Karakuyulu’nun eğitmenliğinde savunma teknikleri workshopu gerçekleşti. Kariyerlerinde başarılı adımlarla ilerleyen kadınları bir araya getiren atölye, kadınların sahip oldukları gücü bir kez daha keşfetmelerini sağladı.



“Kadınlara destek olmaktan mutluluk duyuyoruz”


QNET Pazarlama İletişimi Müdürü Irmak Sütçü kadınlara destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek Kadınlar Günü’nde onların gücüne dikkat çekmek istediklerini vurguladı. Sütçü, “QNET olarak kadınların potansiyellerini keşfetmeleri ve güçlerinin farkına varmaları adına projeler gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Biz kadınların gücünün farkındayız ve dahil oldukları her işin üstesinden gelebileceklerine inanıyoruz. QNET olarak başardığımız işlerin, hep birlikte üreterek ortaya koyduğumuz ortak bir emeğin sonucu olduğunu vurgulamaktan gurur duyuyor ve bu yolda bizimle birlikte yürüyen bütün kadınlara teşekkür ediyoruz” dedi.



"Kadınlar olarak her alanda varlık gösteriyor ve başarılarımızla gündeme geliyoruz"


Dünya Kadınlar Günü özelinde QNET’in kadın çalışanlarıyla gerçekleştirdiği workshoptan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen milli tekvandocu Gülsena Karakuyulu sözlerine şöyle devam etti: “Bugün kadınlar olarak her alanda varlık gösteriyor ve başarılarımızla gündeme geliyoruz. Başarımızın sırrı ise herkes gibi çok çalışmak. Ne istediğimizi bildiğimiz ve kendimizden güç aldığımız sürece önümüzdeki her engeli aşabileceğimize inanıyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz workshop ile içimizdeki gücü yeniden keşfederek potansiyelimizi bir kez daha ortaya koymanın mutluluğunu yaşadık.”

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:24
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