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QNB Finansbank'ta yeni atamalar

28 Mayıs 2019 Salı 19:22
QNB Finansbank'ta yeni atamalar

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Yönetim Kurulu Üyesi Abdulla Mubarak N Alkhalifa'nın istifasının kabulü ile boşalan üyeliğe Yousef Mahmoud H N Al-Neama'nın, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rashid A A Al-Mohannadi'nin istifasının kabulü ile boşalan üyeliğe Adel Ali M A Al-Malki'nin atanmalarını teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

QNB Finansbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28 Mayıs 2019 tarihli kararı ile, Yönetim Kurulu üyemiz Abdulla Mubarak N Alkhalifa'nın istifasının kabulü ile boşalan üyeliğe Yousef Mahmoud H N Al-Neama'nın, Yönetim Kurulu üyemiz Ali Rashid A A Al-Mohannadi'nin istifasının kabulü ile, boşalan üyeliğe Adel Ali M A Al-Malki'nin atanmalarını teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.


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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 19:22
  1. QNB Finansbank

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