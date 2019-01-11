QNB Finansbank'ta "e-Defter ile Mali Analiz" dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, e-Defter ile Mali Analiz hizmeti ile bankacılık sektöründeki nakit yönetimi çözümlerine bir yenisini daha ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, firmaların iş yapış süreçlerini kolaylaştıracak bankacılık ürünlerine bir yenisini daha ekledi. e-Defter hizmetini QNB Finansbank iştiraki eFinans’tan alan firmalar, e-Defter’lerinin QNB Finansbank’a sistemsel olarak aktarılmasına izin vererek kredi tekliflerindeki finansal bilgi girişlerini ayrıca bir evrak iletimine gerek kalmaksızın gerçekleştirebiliyor.

Kredi kullanan e-Defter kullanıcıları için tasarlanan "e-Defter ile Mali Analiz" hizmeti sayesinde QNB Finansbank, firmaların bankayla mali veri paylaşım yükünü ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlıyor.

eFinans portalı üzerinden görüntüleme izni veren firmaların defter verileri elektronik ortamda banka sistemine aktarılıyor ve oluşan mali veriler sadece yetkili kişiler tarafından görüntülenebiliyor. Veri aktarımı dönemsel olarak otomatik gerçekleştiğinden ayrıca evrak takibine gerek kalmıyor ve kredi talebinde bulunan müşterilerin kredi süreçleri kısalıyor. Kullanıcılarına hızlı bir çözüm sunan "e-Defter ile Mali Analiz" hizmetiyle QNB Finansbank, aynı zamanda müşteri bilgilerinin gizliliğine de önem veriyor.





- “e-Fatura ve e-Defter’e entegre ürünlerin önemi giderek artıyor”





Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, yeni hizmetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"e-Fatura, e-Defter gibi dijitalleşen uygulamaların daha fazla işletmenin hayatına girmesinden yola çıkarak e-dönüşüm servisleriyle entegre ürün yelpazemizi genişletiyoruz. e-Defter’le mali analiz döneminin başlamasıyla, kredili müşterilerimize ait bankamızın ihtiyaç duyduğu dönemsel mali verilerin paylaşım süreci dijitalleşiyor. Hedefimiz, KOBİ’lere ve ticari firmalara zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan online çözümlerimizle hayatlarını kolaylaştırmak ve bankacılık sektöründe e-uygulamalar denince akla ilk gelen banka olmak.”

2015 yılında tüzel müşterilerin nakit ihtiyacına cevap vermek için e-Fatura teminatlı kredi ürününü hayata geçiren QNB Finansbank, bu ürün ile eFinans’tan e-Fatura hizmeti alan tüzel firmalara alacaklı oldukları e-Faturalarını teminat göstererek kredi kullanım imkanı sunuyor. e-Fatura teminatlı kredi ile firmalar finansman ihtiyacını karşılamak üzere alternatif bir teminat fırsatını kullanabiliyor ve alacağın vadesini beklemeden nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Müşterilerine geleneksel bankacılık hizmetleri dışında yenilikçi birçok hizmet sunan QNB Finansbank şimdi de uygulamaya aldığı yeni hizmeti “e-Defter ile Mali Analiz” ile kredi süreçlerinin dijitalleşmesi yönünde önemli bir adım atmakla birlikte tüzel firmaların bankacılık işlemlerinde de daha düşük maliyetli ve daha hızlı servis alması yönünde önemli bir hizmeti bankacılık sektörüne kazandırmış oldu.